Nesreća u Srpskoj, pješak poginuo na magistrali

Izvor:

ATV

13.12.2025

18:18

Foto: ATV

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu u Zvorniku poginuo je pješak.

"Policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Zvornik su izvršili uviđaj saobraćajne nezgode. U saobraćajnoj nezgodi je učestvovalo putničko motorno vozilo marke „Škoda“, kojim je upravljalo lice inicijala S.J. iz Zvornika i pješak S.S. iz Zvornika. Pješak je preminuo u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Bolnica Zvornik", saopšteno je iz policije.

Rad na dokumentovanju saobraćajne nezgode je u toku.

dzej ramadanovski

Scena

Burne reakcije na novu pjesmu Džeja "Živ sam, nažalost"

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

Zvornik

