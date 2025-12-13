Nesreća u Srpskoj, pješak poginuo na magistrali

Izvor:
13.12.2025
18:18
U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu u Zvorniku poginuo je pješak.
"Policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Zvornik su izvršili uviđaj saobraćajne nezgode. U saobraćajnoj nezgodi je učestvovalo putničko motorno vozilo marke „Škoda“, kojim je upravljalo lice inicijala S.J. iz Zvornika i pješak S.S. iz Zvornika. Pješak je preminuo u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Bolnica Zvornik", saopšteno je iz policije.
Rad na dokumentovanju saobraćajne nezgode je u toku.
