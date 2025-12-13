Policija pronašla skoro 4 kilograma marihuane, hapšenje u Šamcu

Šamačka policija zaplijenila je 3,8 kilograma marihuane i uhapsila lice G.S. iz Šamca koje sumnjiče da je počinilo krivično djelo "Nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga".

Policijski službenici Policijske stanice Šamac, 12.12.2025. godine lišili su slobode lice inicijala G.S. sa područja opštine Šamac zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga“.

"Pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Doboju, a na osnovu Naredbe Osnovnog suda u Šamcu policijski službenici izvršili su pretres na jednoj lokaciji na području Šamca, kojom prilikom je pronađeno i privremeno oduzeto 3,8 kilograma zelene biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, kao i drugi predmeti koji se mogu koristiti kao dokazi u krivičnom postupku", saopšteno je iz policije.

Policijski službenici danas, 13. decembra 2025. godine zajedno sa Izvještajem o počinjenom krivičnom djelu predali su osumnjičeno lice G.S. u nadležnost dežurnom tužiocu Okružnog javnog tužilaštva u Doboju.