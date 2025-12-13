Dvije osobe "pale" u Trebinju, oduzeto više od 500 grama droge

Trebinjska policija sinoć je uhapsila dvije osobe i oduzela oko 500 grama droge.

"Policijski službenici PU Trebinje su noćas oko 01,20 časova, lišili slobode lica inicijala A.B. i R.P. zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo "Nedozvoljena proizvodnja i promet opojnih droga".

Ovo je nastavak dobrih rezultata koji daje kontinuiran i planski rad na suzbijanja krivičnih djela i prekršaja u oblasti zloupotrebe opojnih droga", navode iz PU Trebinje.

Policija je kod navedenih lica, pronašla i oduzeli dva najlonska pakovanja.

"U jednom najlonskom pakovanju nalazi se 507,43 grama bijele praskaste materije koja svojim morfološkim karakteristikama asocira na opojnu drogu amfetamin -spid. U drugom najlonskom pakovanju nalazi se 3,88 gr. Bijele praskaste materije koja svojim morfološkim karakteristikama asocira na opojnu drogu kokain", rečeno je iz policije.

Kako saznajemo, jedna od uhapšenih osoba je iz Dubrovnika.

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju.