Jeziva nesreća: Jedna osoba poginula, četiri povrijeđene

Izvor:
SRNA
13.12.2025
10:13
Vozač automobila "polo" M. R. /71/ iz Višegrada poginuo je u udesu u mjestu Kozarde u opštini Rogatica, a četiri lica su povrijeđena, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo.
Teške povrede kičme zadobilo je lice J. P. iz automobila "dačija", a lakše vozač D. B. /43/, te putnici M. B. i I. T, rekla je portparol Policijske uprave Vesna Stokanović.
Ona je dodala da je ova saobraćajna nesreća juče prijavljena.
