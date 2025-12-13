Jeziva nesreća: Jedna osoba poginula, četiri povrijeđene

Vozač automobila "polo" M. R. /71/ iz Višegrada poginuo je u udesu u mjestu Kozarde u opštini Rogatica, a četiri lica su povrijeđena, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo.

Teške povrede kičme zadobilo je lice J. P. iz automobila "dačija", a lakše vozač D. B. /43/, te putnici M. B. i I. T, rekla je portparol Policijske uprave Vesna Stokanović.

Ona je dodala da je ova saobraćajna nesreća juče prijavljena.