Mesi je stigao u Indiju i izazvao potpunu pomamu, pogledajte nevjerovatan doček

Fudbalska superzvijezda Lionel Mesi stigao je u ranim jutarnjim satima ove subote u indijski grad Kalkutu u okviru turneje ''GOAT Tour 2025“, gdje su ga dočekali hiljade oduševljenih navijača.

Ispred aerodroma i duž puta do hotela okupile su se mase navijača noseći argentinske zastave i dresove, skandirajući Mesijevo ime i slaveći dolazak legende svjetskog fudbala.

Kolon vozila koja su prevozila Mesija napustila je aerodrom pod jakim obezbjeđenjem, dok su navijači plesali i navijali za svog idola.

Među okupljenima bili su i navijači iz susjednih zemalja. Jedan od njih, koji je doputovao iz Nepala, rekao je da je njegov dolazak u Indiju i prilika da vidi Mesija ispunjenje njegovog sna.

''Ovo je jedan od mojih snova, samo da vidim Mesija. Gledali smo ga kako igra, ostajali smo budni do kasno u noć i preskakali svoje obaveze, a sada sam ovdje u Indiji. Osjećam se sjajno“, rekao je navijač.

Nakon dolaska u hotel, ispred objekta ponovo su se okupili brojni navijači, među kojima su bile zastave sa porukama podrške i amblemi lokalnih Mesijevih fan klubova, a zatim se Mesi pojavio na stadionu Solt Lejk pred 110.000 gledalaca.

Stanovnici Kalkute su takođe priredili veliko iznenađenje za Mesija na prvoj stanici njegove turneje. Naime, napravili su statuu Mesija od 21 metar koja drži trofej Svjetskog prvenstva, koja je svečano otkrivena.

Mesijeva trodnevna turneja po Indiji počinje danas, a tokom boravka planirano je da posjeti četiri velika grada, uključujući Kalkutu i ​​Mumbaj. Prema najavama, očekuje se da će se argentinski as tokom posjete sastati i sa indijskim premijerom Narendrom Modijem u Nju Delhiju, prenosi Kliks.