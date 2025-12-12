Mohamed Salah se vraća u ekipu Liverpula

Nakon pozitivnih razgovora s trenerom Arneom Slotom, Egipćanin će u subotu ponovo konkurisati za minutažu.

Ipak, prema informacijama novinara Pola Džojsa, tenzije nisu potpuno nestale. Klub će interno raspravljati o Salahu tokom njegovog boravka na Afričkom kupu nacija, na koji odlazi odmah poslije meča s Brajtonom.

Sukob je eskalirao prošlog vikenda kada je Salah treći put zaredom ostao na klupi, a drugi put bez ulaska u igru. Nakon toga je poručio da je „bačen pod autobus“ i da više „nema odnos“ sa Slotom. Klub ga je zbog tog istupa izostavio s putovanja na gostovanje Interu u Ligi prvaka.