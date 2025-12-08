Logo
Liverpul izostavio Salaha za utakmicu sa Interom

08.12.2025

17:23

Ливерпул изоставио Салаха за утакмицу са Интером
Foto: Tanjug/AP Photo/Jon Super

Mohamed Salah nije u timu Liverpula koji će u utorak gostovati kod Intera.

Ovu mogućnost su ranije objavili engleski mediji nakon što je Salah otvoreno napao klub i trenera Arnea Slota tokom vikenda, a sada je ova mogućnost potvrđena jer je Liverpul objavio spisak od 19 igrača koji konkurišu za meč, a egipatska zvijezda nije na njemu.

Salah se snažno istupio pred medijima

Podsjećanja radi, Salah nije starterovao na gostovanju Liverpula kod Lids Junajteda u subotu. To je bila treća utakmica zaredom u kojoj je Mohamed Salah bio na klupi i druga od te tri u kojima uopšte nije starterovao. Legenda egipatskog Liverpula se stoga žestoko oglasila medijima poslije utakmice.

„Ovo je za mene neprihvatljivo. Ne znam zašto mi se ovo dešava. Ne razumem. Toliko sam toga uradio za ovaj klub. Ne moram svaki dan da se borim za svoju poziciju, zaslužio sam je. Imao sam dobar odnos sa trenerom. Sada odjednom više nemamo nikakav odnos. Ne znam zašto. Čini mi se da me neko ne želi u klubu. Jasno mi je da neko želi da svu krivicu svali na mene“, rekao je, između ostalog.

zlatni globus

Kultura

Objavljene nominacije za Zlatni globus: Pogledajte koji film je najveći favorit za 2026.

Salahovo izostavljanje iz tima Intera dodatno pogoršava situaciju i dovodi u pitanje nastavak njegove karijere u Liverpulu, za koji je postigao 250 golova na 420 nastupa. Salah je otkrio da je pozvao roditelje da dođu na domaću utakmicu protiv Brajtona ovog vikenda: „Vidjećemo šta će se desiti, to je na Enfildu, oprostiću se od navijača, ići ću na Kup nacija... Jer ionako ne znam šta će se desiti dok sam tamo.“

Spisak igrača Liverpula koji se bore za prelazak u Inter:

Alison, Gomez, Van Dajk, Konate, Kerkez, Virc, Soboslai, Isak, Mek Alister, Bredli, Džons, Ekitike, Mamardašvili, Robertson, Vudman, Gravenberč, Nioni, Ngumoha, Laki.

