Sergej Karaganov, dugogodišnji savjetnik Kremlja i jedan od najuticajnijih ruskih geopolitičkih stratega, poručio je na državnoj televiziji Rusija 1 da Rusija ne vodi rat s Ukrajinom, nego s Evropom. Karaganov je blizak Vladimiru Putinu i Sergeju Lavrovu, vodio je rusko Vijeće za vanjsku i odbrambenu politiku te godinama bio dekan na Visokoj školi ekonomije u Moskvi.

“Rat neće završiti dok ne slomimo Europu”

Karaganov je u intervjuu konstatovao da "nije predsjednik, pa može govoriti otvoreno". “Rat neće završiti dok ne slomimo Evropu. Moralno i politički, dok polud‌jele evropske elite ne zaustave svoj novi, suludi juriš prema svjetskom ratu", rekao je.

Dodao je da Rusija neće moći postići “konačni stabilni mir”, ali bi se situacija mogla privremeno smiriti. Po njemu, Evropa će se - raspasti.

Republika Srpska Dodik: BiH neće ući u NATO, Srbi nastavljaju da podržavaju Rusiju

“Evropa će se ponovno pretvoriti u smetlište država koje se međusobno bore i projiciraju ratove, kolonijalizam, rasizam. Nekada su to mogli, sada si kolonijalizam više ne mogu dopustiti. Ali Evropa više nije mirna luka kakvom smo je d‌jelomično pogrešno smatrali. Ona je ponovno izopačeno zlo za cijelo čovječanstvo", rekao je.

Prema Karaganovu, rusko vodstvo sada se suočava s “izuzetno neodgovornom, podivljalom i otupjelom evropskom elitom” te “masovno zaluđenim stanovništvom”.

Svijet Putin: Podvizi predaka ostaju temelj nacionalnog sjećanja

“Propaganda u Evropi gora je nego ona u Njemačkoj prije Drugog svjetskog rata”

Karaganov tvrdi da je evropsko društvo izloženo golemom medijskom pritisku: “Propaganda koja se sada obrušava na evropskog čovjeka gora je od one s kojom se suočavala Evropa, Njemačka, prije početka i na početku Drugog svjetskog rata.”

Govori da “nisu svi Evropljani zaluđeni” pa dodaje kako se "nada da će se Evropa urazumiti prije nego što na sebe navuče težak grijeh primjene oružja masovne odmazde”.