Logo
Large banner

Putinov čovjek: Ja nisam predsjednik pa mogu to reći, u ratu smo s Evropom

08.12.2025

17:18

Komentari:

0
Путинов човјек: Ја нисам предсједник па могу то рећи, у рату смо с Европом
Foto: Printscreen/X/Ru1

Sergej Karaganov, dugogodišnji savjetnik Kremlja i jedan od najuticajnijih ruskih geopolitičkih stratega, poručio je na državnoj televiziji Rusija 1 da Rusija ne vodi rat s Ukrajinom, nego s Evropom. Karaganov je blizak Vladimiru Putinu i Sergeju Lavrovu, vodio je rusko Vijeće za vanjsku i odbrambenu politiku te godinama bio dekan na Visokoj školi ekonomije u Moskvi.

“Rat neće završiti dok ne slomimo Europu”

Karaganov je u intervjuu konstatovao da "nije predsjednik, pa može govoriti otvoreno". “Rat neće završiti dok ne slomimo Evropu. Moralno i politički, dok polud‌jele evropske elite ne zaustave svoj novi, suludi juriš prema svjetskom ratu", rekao je.

Dodao je da Rusija neće moći postići “konačni stabilni mir”, ali bi se situacija mogla privremeno smiriti. Po njemu, Evropa će se - raspasti.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: BiH neće ući u NATO, Srbi nastavljaju da podržavaju Rusiju

“Evropa će se ponovno pretvoriti u smetlište država koje se međusobno bore i projiciraju ratove, kolonijalizam, rasizam. Nekada su to mogli, sada si kolonijalizam više ne mogu dopustiti. Ali Evropa više nije mirna luka kakvom smo je d‌jelomično pogrešno smatrali. Ona je ponovno izopačeno zlo za cijelo čovječanstvo", rekao je.

Prema Karaganovu, rusko vodstvo sada se suočava s “izuzetno neodgovornom, podivljalom i otupjelom evropskom elitom” te “masovno zaluđenim stanovništvom”.

Владимир Путин-27112025

Svijet

Putin: Podvizi predaka ostaju temelj nacionalnog sjećanja

“Propaganda u Evropi gora je nego ona u Njemačkoj prije Drugog svjetskog rata”

Karaganov tvrdi da je evropsko društvo izloženo golemom medijskom pritisku: “Propaganda koja se sada obrušava na evropskog čovjeka gora je od one s kojom se suočavala Evropa, Njemačka, prije početka i na početku Drugog svjetskog rata.”

Govori da “nisu svi Evropljani zaluđeni” pa dodaje kako se "nada da će se Evropa urazumiti prije nego što na sebe navuče težak grijeh primjene oružja masovne odmazde”.

Podijeli:

Tagovi:

Sergej Karaganov

Rusija

Evropa

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Мајка ставила сина у вакуум кесу и усисала ваздух

Svijet

UZNEMIRUJUĆI SNIMAK Majka stavila sina u vakuum kesu i usisala vazduh, on vikao samo jedno

8 h

0
Захарова: Кијевски режим - међународна корупцијска бригада

Svijet

Zaharova: Kijevski režim - međunarodna korupcijska brigada

23 h

1
Трампов син запријетио Украјини и испрозивао ЕУ

Svijet

Trampov sin zaprijetio Ukrajini i isprozivao EU

1 d

0
Медији: План за запљену руске имовине означава неуспјех ЕУ

Svijet

Mediji: Plan za zapljenu ruske imovine označava neuspjeh EU

1 d

0

Više iz rubrike

Кинеском функционеру смртна казна преиначена у доживотну

Svijet

Kineskom funkcioneru smrtna kazna preinačena u doživotnu

1 h

0
У затвору пронађено 13 тијела

Svijet

U zatvoru pronađeno 13 tijela

1 h

0
Невријеме бура море

Svijet

Pronađena dva preživjela migranta nakon tragedije kod Krita

1 h

0
Младић (19) наоружан ушао у тржни центар па сам позвао полицију

Svijet

Mladić (19) naoružan ušao u tržni centar pa sam pozvao policiju

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

06

Japan: Naređena evakuacija 90.000 ljudi

18

03

Dječak iz Doboja pobijedio na međunarodnom festivalu harmonike u Gracu

17

57

Pokušala da izvuče novac od njega, sada mora u zatvor

17

56

Zovko o uvredama Zukana Heleza: Nezapamćen incident

17

48

Završen sastanak evropskih lidera i Zelenskog: I London "pogođen" ratom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner