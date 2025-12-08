U zatvoru pronađeno 13 tijela

Ekvadorska policija pronašla je 13 beživotnih tijela u zatvoru u jugozapadnom dijelu zemlje, saopštila je danas ekvadorska zatvorska agencija SNAI.

Autopsije i rutinske procedure su u toku kako bi se utvrdili zvanični uzroci smrti u zatvoru u lučkom gradu Mačala, dodaje Agencija, prenosi Rojters.

Policija je pokrenula pregled zatvora nakon što je došlo do eksplozije van njegovog perimetra.

Zatvor je u posljednjih nekoliko mjeseci bio mjesto drugih nasilnih incidenata.

U novembru je SNAI prijavila najmanje 31 smrt nakon jednog dana nemira, pri čemu je većina smrti nastala usljed gušenja.

Administracija predsjednika Ekvadora Danijela Noboe, koja se zalaže za oštar pristup u borbi protiv kriminala, pripisuje kontinuirano nasilje u ekvadorskim zatvorima suparničkim bandama koje se bore za dominaciju i kontrolu teritorija.

