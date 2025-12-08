Ako imate više od 40 godina, izbjegavajte ove 4 namirnice

Logo
Izvor:

B92

08.12.2025

16:49

Ако имате више од 40 година, избјегавајте ове 4 намирнице
Foto: pexels/Ninong Chris

S godinama mršavljenje i održavanje tjelesne težine postaje sve teže zbog prirodnog usporavanja metabolizma i promjena koje dolaze sa starenjem.

Iako je usporavanje metabolizma normalno, moguće je ublažiti efekat promjenama ishrane. Stručnjaci za zdravlje i ishranu naveli su nekoliko namirnica koje bi osobe starije od 40 godina trebalo da izbjegavaju, jer dodatno usporavaju metabolizam.

Evo na šta upozoravaju.

1. Bijela riža

Bijela riža sadrži manje vlakana, što otežava regulaciju šećera u krvi i može da podstakne prejedanje.

"Konzumaciju bijele riže treba svesti na minimum. Nedostaje joj vlakana i nutrijenata, što rezultira višim glikemijskim indeksom, odnosno brzim porastom šećera u krvi. S vremenom to doprinosi insulinskoj rezistenciji i upali. Umjesto toga, pacijentima savjetujem da biraju cjelovite žitarice, koje pružaju vlakna i time stabilniji odgovor na šećer u krvi", objasnio je ljekar dr Kubanič Takirbašev za SheFinds.

2. Margarin

Neki margarini sadrže trans masti i druge nezdrave masnoće koje podstiču upalu, a hronična upala povezuje se s metaboličkim problemima.

Nutricionistkinja Džoana Engmen kaže: "U margarinu i drugoj prženoj hrani nalaze se trans masti, za koje je poznato da povisuju loš holesterol (LDL) i snižavaju dobar holesterol (HDL).

Лувр

Kultura

Zaposleni u Luvru najavili štrajk: Žale se na loše uslove rada

Ova neravnoteža može dovesti do ateroskleroze, stanja koje značajno povećava rizik od srčanih bolesti. Pažljivo čitanje deklaracija i izbjegavanje proizvoda s 'djelimično hidrogenizovanim uljima' može pomoći u smanjenju unosa trans masti".

3. Prerađeno meso

Prerađeni proizvodi poput kobasica, slanine i salama često sadrže aditive, konzervanse, nitrite i velike količine natrijuma, što može negativno uticati na metabolizam i podstakne dobijanje na težini.

Nutricionistkinja Emili Džonson ističe: "Kobasice, slanina i viršle imaju visoku koncentraciju zasićenih masti i natrijuma. Često sadrže i konzervanse poput nitrata, koji narušavaju metaboličko zdravlje i dovode do debljanja".

4. Biljna ulja

Određena biljna ulja mogu sadržavati skrivene trans masti ili djelimično hidrogenizovana ulja.

Dijetetičarka Džil Mongen upozorava: "Trans masti i hidrogenizovana ulja poznata su po tome da uzrokuju srčane probleme poput visokog holesterola i, dugoročno, začepljenih arterija".

Slaže se i registrovani nutricionista Džej Kovin koji zaključuje: "Univerzitet Kalifornija kaže da nije zdravo koristiti biljno ulje, jer ono sadrži 80 posto masti i 20 posto proteina, što znači da je uglavnom sastavljeno od zasićenih masnih kiselina. Sadrži i samo tragove nutrijenata, pa kuvanje s ovim uljem ne donosi veliku korist".

(b92)

Tagovi:

ishrana

Savjeti

