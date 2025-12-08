Logo
Bitka za Vorner Bros: Paramaunt ima bolju ponudu od Netfliksa, nude 108 milijardi dolara

08.12.2025

16:32

Foto: Pixabay

Paramaunt Skajdens je objavio kontra-ponudu od 108,4 milijarde dolara za kupovinu Vorner Bros Diskaverija, pokušavajući da poništi raniju ponudu Netfliksa.

Netfliks je u petak izašao kao pobjednik nakon nedjelja licitiranja sa Paramauntom i Komkastom, osiguravši ugovor od 72 milijarde dolara za vlasnički udio u TV, filmskim studijima i striming imovini Vorner Bros Diskaverija. Netfliksov prijedlog je procijenio studije Vorner Brosa i striming mreže poput HBO-a na oko 83 milijarde dolara.

netfliks

Nauka i tehnologija

Netflix kupuje Warner Bros Discovery za 72 milijarde dolara

Ali Paramauntov najnoviji pokušaj znači da borba za Vorner Bros i njegovu cijenjenu imovinu HBO i DC Komiks neće uskoro završiti. Netfliksova ponuda dolazi sa naknadom za raskid od 5,8 milijardi dolara i vjerovatno će se suočiti sa intenzivnom antimonopolskom kontrolom. Američki predsjednik Donald Tramp je tokom vikenda pokrenuo pitanja o sporazumu. Ponuda je već izazvala oštre kritike dvostranačkih poslanika i holivudskih sindikata zbog zabrinutosti da bi mogla dovesti do otpuštanja i viših cijena za potrošače.

''Akvizicija Vorner Brosa i Diskaverija je daleko od završene. Netfliks je trenutno u vođstvu, ali biće mnogo neočekivanih obrta prije kraja. Paramaunt će apelovati na akcionare, regulatore i političare da pokušaju da zaustave Netfliks. Bitka bi mogla biti duga“, rekao je Ros Benes, viši analitičar u Emarketeru.

Paramaunt ostaje jedan od glavnih holivudskih studija, ali njegov rekord na blagajnama je neujednačen, sa povremenim osvajanjima franšiza koje su nadoknađene periodima u kojima je zaostajao za Diznijem, Univerzalom i Vorner Brosom po učešću na američkom tržištu, prenosi Kliks.

Nauka i tehnologija

Kultura

Kultura

Scena

Kultura

Kultura

Kultura

Kultura

