Umro Dragoljub Jeremić

Dragoljub Jeremić, dugogodišnji majstor maske i šef šminkernice Narodnog pozorišta, preminuo je 7. decembra u Beogradu.

Ovim povodom oglasilo se Narodno pozorište u Beogradu:

"Neprevaziđen u svom profesionalnom radu, bio je istinski predan pozorištu koje je iskreno volio i kome je ostavio mnoge nasljednike i trajan pečat.

Pamtićemo ga ne samo po mirnoj, plemenitoj prirodi, po dobroti koja je grejala umjetnike i saradnike, već i po izuzetnom talentu da kroz masku otkrije dubinu lika, njegove senke, svjetlost i unutrašnji svijet.

Narodno pozorište oprašta se od Dragoljuba Jeremića sa iskrenom tugom i velikim poštovanjem, ponosno što je u svojoj Kući imalo tako izuzetnog umjetnika i divnog čoveka.

Sahrana će biti održana u sredu 10. decembra u 12 časova na groblju Zbeg u Borči.

Opelo počinje u 11.30 časova", stoji u objavi Narodnog pozorišta u Beogradu.

(informer)