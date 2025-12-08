Umro Dragoljub Jeremić

Izvor:
Informer
08.12.2025
15:34
Komentari:0
Dragoljub Jeremić, dugogodišnji majstor maske i šef šminkernice Narodnog pozorišta, preminuo je 7. decembra u Beogradu.
Ovim povodom oglasilo se Narodno pozorište u Beogradu:
"Neprevaziđen u svom profesionalnom radu, bio je istinski predan pozorištu koje je iskreno volio i kome je ostavio mnoge nasljednike i trajan pečat.
Pamtićemo ga ne samo po mirnoj, plemenitoj prirodi, po dobroti koja je grejala umjetnike i saradnike, već i po izuzetnom talentu da kroz masku otkrije dubinu lika, njegove senke, svjetlost i unutrašnji svijet.
Narodno pozorište oprašta se od Dragoljuba Jeremića sa iskrenom tugom i velikim poštovanjem, ponosno što je u svojoj Kući imalo tako izuzetnog umjetnika i divnog čoveka.
Sahrana će biti održana u sredu 10. decembra u 12 časova na groblju Zbeg u Borči.
Opelo počinje u 11.30 časova", stoji u objavi Narodnog pozorišta u Beogradu.
(informer)
Svijet
52 min0
Savjeti
55 min0
Hronika
56 min0
BiH
1 h1
Kultura
1 d0
Kultura
2 d0
Kultura
3 d0
Kultura
4 d0
Najnovije
Najčitanije
16
22
16
22
16
16
16
15
16
12
Trenutno na programu