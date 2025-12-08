Logo
Ovo su najhladniji veliki gradovi svijeta: Temperature dostižu i do -30 stepeni

08.12.2025

15:32

Komentari:

0
Glavni grad Mongolije je i zvanično najhladniji glavni grad planete kad se u obzir uzme prosječna godišnja temperatura.

Zimi su temperature redovno između -15 i -20, mada nažalost po stanovnike, živa u termometru zna pokazivati i -30 stepeni.

Moguće da ste ste kao zaljubljenici u putovanja i lude činjenice čuli kako u sibirskom mjestu Ojmjakonu temperatura zimi bude između 40 i 50 stepeni ispod nule.

Samim time, taj grad se smatra najhladnijim mjestom na svijetu u kojem ljudi žive, ali ipak, u njemu živi oko petstotinjak promrzlih duša.

Ipak, postoji i dovoljan broj većih gradova gdje ljudi žive ispod nule, a ovo su neki od njih…

Jakutsk

Ovaj grad u Rusiji neokrunjeni je kralj hladnoće među gradovima. Najniža izmjerena temperatura ikad pokazivala je 64,4 celzijusa ispod ništice, a zimi se stanovnici redovno hlade na cca -40 stepeni. Pitate kako se ovdje voze automobili? Pa ako ostaju parkirani vani, obično se ni ne gase, da se motor ne zaledi. Ipak, grad ima i pozorišta I kina, univerzitet, dakle, ovdje se da živjeti. Uostalom, brojke je nekad nemoguće demantovati, a hladni Jakutsk je dom za nešto više od 300.000 duša.

Norilsk

Ostanimo još malo u Rusiji i svratimo do ovog grada u kojem živi 180.000 ljudi koji nisu na ti s toplotom. Grad je specifičan po tome što je prilično izolovan, naime, nije povezan cestovno s ostatkom Rusije, već se sve doprema vazdušnim ili morskim putem. Zime traju više od pola godine, a snažni vjetrovi još pojačavaju osjećaj hladnoće. Život se odvija unutar zgrada, a stanovnici su odavno navikli i na snježne oluje koje zatrpavaju sve pred sobom.

Скијање

Ekonomija

Paprene cijene zimovanja: Koliko građani trebaju izdvojiti za dan na skijalištima?

Astana

Glavni grad Kazahstana broji gotovo milion i po ljudi, koji zime prežive na otprilike 15 stepeni ispod ništice. Ali, to nije zaustavilo grad u rastu i neprekidnom razvoju, te dobar dio Astane izgleda prilično futuristički, s obzirom da ga krase ogromni stakleni neboderi i široke avenije. Još gore od hladnih zima je vjetar koji ovdje zna duvati, pa je "filing" kao da ste na -40. Bukvalno da smrzneš.

Ulan Bator

Glavni grad Mongolije je i zvanično najhladniji glavni grad planete kad se u obzir uzme prosječna godišnja temperatura. Ako uzmemo u obzir da se smjestio na 1.300 metara nadmorske visine, stvari postaju jasnije, a Ulan Bator je dom za 1,7 miliona stanovnika. Zimi su temperature redovno između -15 i -20, mada nažalost po stanovnike, živa u termometru zna pokazivati i -30 stepeni.

Снијег, Кнежево

Društvo

Situacija je neizvjesna: Velika prognoza za cijelu zimu

Fairbanks

Šteta je ne spomenuti i ovaj grad u SAD -u, tačnije na Aljasci, iako ne spada u velike. U Fairbanksu živi oko 30 – ak hiljada duša, a zima je ovdje bukvalno - sibirska.

Zimske temperature su često između -20 i -30, ali zbog suvog vazduha hladnoća se čini još gorom. Ipak, stanovnici su na to navikli, pa uredno uživaju u festivalima, muzejima, a u gradu postoji i univerzitet.

(Punkufer)

