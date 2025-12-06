Stiže li zima do Nove godine? Ovaj datum bi mogao sve da promijeni

06.12.2025
Ni u narednim danima nema naznake da zima dolazi.
Danas se u Srpskoj nastavlja oblačno, tmurno i uglavnom suvo vrijeme. Vrlo slaba kiša će padati samo još ponegdje na istoku. Na jugu djelimično razvedravanje uz sunčane periode.
Vjetar slab i promjenjiv, u Hercegovini slaba do umjerena bura, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Maksimalna temperatura od 6 do 11 stepeni, na jugu do 15, u višim predjelima od 3 stepena.
Sutra se nastavlja oblačno i tmurno vrijeme. Slaba kiša će padati samo ponegdje na sjeveru i istoku. Na jugu promjenjivo uz povremene sunčane periode.
Minimalna temperatura od 4 do 9, u višim predjelima od 1 stepen, maksimalna od 6 do 19 stepeni, na jugu do 14, u višim predjelima od 4 stepena.
U ponedjeljak ujutru oblačno uz čestu pojavu magle. Tokom dana sunčanije i toplije. Oko rijeka i po kotlinama na sjeveru i istoku magla će se zadržavati i tokom dana uz svježije vrijeme.
Minimalna temperatura od 2 do 7, u višim predjelima od -2 stepena, maksimalna od 8 do 15, u mjestima sa maglom od 4 stepena.
U utorak pretežno sunčano i toplije, pogotovo na jugu i na planinama. Oko rijeka i po kotlinama na sjeveru i istoku česta magla koja će se zadržavati i tokom dana uz svježije vrijeme.
Minimalna temperatura od 2 do 6, u višim predjelima od -1 stepen, maksimalna od 10 do 16, u mjestima sa maglom od 4 stepena.
Prognoze pokazuju da će naredne sedmice u BiH biti proljetni ugođaj. U područjima bez dužeg zadržavanja magle temperature i do skoro 20 stepeni Celzijusa.
Generalno, naredne sedmice očekuje nas i više stabilnog vremena uz duže suve i djelimično sunčane intervale. Po kotlinama i duž riječnih tokova uz dugotrajno zadržavanje magle i jedino u tim područjima ugođaj koliko-toliko zimski.
Trenutno, na statističkim modelima sve do oko 23. decembra nema izmjene sinoptike koja bi nas uvela u pravu zimu, prenosi Srpskainfo.
