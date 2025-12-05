Kako provedete sutrašnji praznik, takva će vam biti i cela naredna godina

Sutra, 6. decembra, Srpska pravoslavna crkva obilježava praznik posvećen Svetoj mučenici Kikiliji, jednoj od najpoznatijih ranohrišćanskih svetiteljki, ali i zaštitnici muzike, pjevača i muzičara.

Ujedno se obilježava i uspomena na Svete apostole Filimona, Apfiju i Arhipa - svetitelje koji su svojom verom i hrabrošću ostavili neizbrisiv trag u istoriji hrišćanstva.

Ovaj datum nosi snažnu poruku radosti, vjere i nade, a prema narodnom vjerovanju, na sutrašnji dan valja pjevati, slušati omiljene pesme i biti veseo, jer kako provedete ovaj praznik, takva će vam, kažu, biti i cijela naredna godina.

Ko je bila Sveta Kikilija, zaštitnica muzike?

Sveta mučenica Kikilija (ili Cicilija) živjela je u Rimu u porodici uglednih trgovaca. Predanje kaže da se još kao djevojčica zavjetovala Bogu na život u potpunoj čistoti. Međutim, roditelji nisu poštovali njen izbor i na silu su je udali za neznabošca Valerijana.

Tu počinje jedan od najdirljivijih zapisa ranog hrišćanstva. Kikilija je već prve bračne noći uspjela da ga ubedi u istinitost hrišćanske vjere, zamolivši ga da se krsti i da zajedno žive devstveno. Valerijan je prihvatio, a uskoro je u hrišćanstvo obratio i svog brata Tivurtija.

Njih dvojica su, zbog svoje vere, ubrzo bili osuđeni na smrt. Na putu ka gubilištu uspjeli su da obrate i stražara Maksima, koji je zajedno s njima postradao. Kikilija je pokopala njihova tijela, a ubrzo potom izvedena je na sopstveno suđenje.

Osuđena je na odsecanje glave, ali, kaže predanje, dželat je tri puta udario mačem, ne uspjevši da je usmrti. Rana je obilno krvarila, a vjernici su njenu krv skupljali na tkanine, vjerujući u njenu iscjeliteljsku moć. Poslije tri dana trpljenja, Sveta Kikilija je mirno izdahnula.

Njene mošti danas počivaju u crkvi posvećenoj njoj u Rimu, a ona se slavi zajedno sa svetim Valerijanom, Tivurtijem i Maksimom.

Uz Svetu Kikiliju, sutra se obilježava i praznik posvećen Svetim apostolima Filimonu, Apfiji i Arhipu.

Filimon je bio jedan od Gospodnjih sedamdeset apostola i primalac Pavlove poslanice koja nosi njegovo ime.

Apfija, njegova supruga, bila je domaćica hrišćanske zajednice u Kolosaju.

Arhip, Pavlov „saradnik u vojevanju“, bio je revnosni propovednik vjere.

Prema predanju, tokom svetkovine Artemide neznabošci su upali u njihov dom, prekinuli molitvu i okrutno ih mučili. Filimon i Apfija kamenovani su do smrti, dok je Arhip izboden noževima. Njihov život ostao je simbol istrajnosti, odanosti i vjere koja ne posustaje ni pred najvećom opasnošću.

Zašto se sutra pjeva?

U narodnom predanju, Sveta Kikilija je duboko povezana sa muzikom, bilo zbog njene duhovne vedrine, bilo zbog zapadnog hrišćanskog tumačenja koje je naziva zaštitnicom muzičara.

Zato se sutra vjeruje sljedeće:

Ko pjeva, ko sluša muziku, ko se raduje, taj priziva sreću, radost i blagostanje u narednoj godini.

Kažu da je dobro pustiti omiljene pesme, pjevati u kući, biti pozitivan, veseo i zahvalan.

Praznik Svetih Filimona, Apfije, Arhipa i Svete Kikilije podsjeća nas na:

snagu vjere i zajedništva,

hrabrost da se stoji iza svojih uvjerenja,

važnost radosti i zahvalnosti,

moć pjesme kao oblika molitve i slavljenja života.

Sutra je, dakle, dan za pjesmu, radost i svjetlost dan kada se u dom unosi dobra energija, a brige ostavljaju po strani.

Ako želite godinu punu topline, sreće i muzike, 6. decembar je idealan dan da baš tako i počnete.

(Ona.rs)