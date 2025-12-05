Kako provedete sutrašnji praznik, takva će vam biti i cela naredna godina

Izvor:
Ona
05.12.2025
21:42
Komentari:0
Sutra, 6. decembra, Srpska pravoslavna crkva obilježava praznik posvećen Svetoj mučenici Kikiliji, jednoj od najpoznatijih ranohrišćanskih svetiteljki, ali i zaštitnici muzike, pjevača i muzičara.
Ujedno se obilježava i uspomena na Svete apostole Filimona, Apfiju i Arhipa - svetitelje koji su svojom verom i hrabrošću ostavili neizbrisiv trag u istoriji hrišćanstva.
Ovaj datum nosi snažnu poruku radosti, vjere i nade, a prema narodnom vjerovanju, na sutrašnji dan valja pjevati, slušati omiljene pesme i biti veseo, jer kako provedete ovaj praznik, takva će vam, kažu, biti i cijela naredna godina.
Sveta mučenica Kikilija (ili Cicilija) živjela je u Rimu u porodici uglednih trgovaca. Predanje kaže da se još kao djevojčica zavjetovala Bogu na život u potpunoj čistoti. Međutim, roditelji nisu poštovali njen izbor i na silu su je udali za neznabošca Valerijana.
Tu počinje jedan od najdirljivijih zapisa ranog hrišćanstva. Kikilija je već prve bračne noći uspjela da ga ubedi u istinitost hrišćanske vjere, zamolivši ga da se krsti i da zajedno žive devstveno. Valerijan je prihvatio, a uskoro je u hrišćanstvo obratio i svog brata Tivurtija.
Njih dvojica su, zbog svoje vere, ubrzo bili osuđeni na smrt. Na putu ka gubilištu uspjeli su da obrate i stražara Maksima, koji je zajedno s njima postradao. Kikilija je pokopala njihova tijela, a ubrzo potom izvedena je na sopstveno suđenje.
Savjeti
Recept za savršenu posnu sarmu: Svi će se oduševiti i tražiti još
Osuđena je na odsecanje glave, ali, kaže predanje, dželat je tri puta udario mačem, ne uspjevši da je usmrti. Rana je obilno krvarila, a vjernici su njenu krv skupljali na tkanine, vjerujući u njenu iscjeliteljsku moć. Poslije tri dana trpljenja, Sveta Kikilija je mirno izdahnula.
Njene mošti danas počivaju u crkvi posvećenoj njoj u Rimu, a ona se slavi zajedno sa svetim Valerijanom, Tivurtijem i Maksimom.
Uz Svetu Kikiliju, sutra se obilježava i praznik posvećen Svetim apostolima Filimonu, Apfiji i Arhipu.
Filimon je bio jedan od Gospodnjih sedamdeset apostola i primalac Pavlove poslanice koja nosi njegovo ime.
Apfija, njegova supruga, bila je domaćica hrišćanske zajednice u Kolosaju.
Arhip, Pavlov „saradnik u vojevanju“, bio je revnosni propovednik vjere.
Prema predanju, tokom svetkovine Artemide neznabošci su upali u njihov dom, prekinuli molitvu i okrutno ih mučili. Filimon i Apfija kamenovani su do smrti, dok je Arhip izboden noževima. Njihov život ostao je simbol istrajnosti, odanosti i vjere koja ne posustaje ni pred najvećom opasnošću.
U narodnom predanju, Sveta Kikilija je duboko povezana sa muzikom, bilo zbog njene duhovne vedrine, bilo zbog zapadnog hrišćanskog tumačenja koje je naziva zaštitnicom muzičara.
Ko pjeva, ko sluša muziku, ko se raduje, taj priziva sreću, radost i blagostanje u narednoj godini.
Kažu da je dobro pustiti omiljene pesme, pjevati u kući, biti pozitivan, veseo i zahvalan.
Praznik Svetih Filimona, Apfije, Arhipa i Svete Kikilije podsjeća nas na:
snagu vjere i zajedništva,
hrabrost da se stoji iza svojih uvjerenja,
važnost radosti i zahvalnosti,
moć pjesme kao oblika molitve i slavljenja života.
Sutra je, dakle, dan za pjesmu, radost i svjetlost dan kada se u dom unosi dobra energija, a brige ostavljaju po strani.
Ako želite godinu punu topline, sreće i muzike, 6. decembar je idealan dan da baš tako i počnete.
Društvo
49 min0
Društvo
56 min0
Savjeti
57 min0
Ljubav i seks
1 h0
Društvo
49 min0
Društvo
56 min0
Društvo
2 h0
Društvo
3 h0
Najnovije
Najčitanije
22
18
22
07
22
01
21
42
21
36
Trenutno na programu