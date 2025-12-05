Logo
Large banner

Recept za savršenu posnu sarmu: Svi će se oduševiti i tražiti još

05.12.2025

21:28

Komentari:

0
Рецепт за савршену посну сарму: Сви ће се одушевити и тражити још
Foto: Pixabay

Sarma je jedno od onih jela koja na momenat zaustave vrijeme i prizovu uspomene na dom, porodična okupljanja i miris praznika. Iako je najčešće pripremamo u mesnoj verziji, posna sarma ima posebnu čar.

Ako mislite da ne može da dočara taj ukus, varate se. Posna sarma je kraljica zimske trpeze i vrlo rado ćete je spremati tokom ovih dana, pošto je recept više nego jednostavan.

Sastojci za posnu sarmu:

1 glavica kiselog kupusa

2 glavice crnog luka

100 grama riže

1 mrkva

1 šaka ribljih iznutrica

1 kašika mljevene paprike

1 šolja mljevenih oraha

malo brašna

lovorov list

so, biber

Priprema posne sarme:

Listove kupusa prvo isperite od soli i rasola pod mlazom vode i potrudite se da lijepo uklonite žile sa sredine listova.

Crni luk sitno isjeckajte, kao i oljuštenu mrkvu i zajedno propržite na ulju u tiganju. Posolite i ubacite nabubrelu rižu koji ste potopili u vodi prethodne noći i još malo kratko propržite. Ubacite i iznutrice, dodajte papriku i začine, promiješajte i sklonite sa ringle. Kad se prohladi, dodajte mljevenih oraha pa promiješajte.

Na svaki list kupusa stavljajte po kašiku nad‌jeva, pa uvijajte sarme. Na dno šerpe sa malo debljim dnom sipajte malo ulja pa stavite jedan list kupusa i redajte sarme. Između sarmi stavljajte po nekoliko lista lovora.

Nalijte toplom vodom, pa kuvajte na tihoj vatri dok kupus ne omekša. Biće potrebno oko sat i po ili dva, a po potrebi dolivajte vodu.

Sarma će biti ukusnija ako pred kraj kuvanja stavite u zagrijanu rernu da se zapeče i tako dobije zlatkastu boju. Posna sarma je spremna za konzumaciju, prenosi Ona.rs.

Podijeli:

Tagovi:

Sarma

Recept

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Искључите један уређај преко ноћи и смањите рачун за струју!

Savjeti

Isključite jedan uređaj preko noći i smanjite račun za struju!

2 h

0
Колико је риба из конзерве опасна? Стручњаци упозорили на једну ствар

Savjeti

Koliko je riba iz konzerve opasna? Stručnjaci upozorili na jednu stvar

2 h

0
Како исхрану прилагодити зимским условима: Ево шта јести

Savjeti

Kako ishranu prilagoditi zimskim uslovima: Evo šta jesti

9 h

0
Ево како спријечити бијеле флеке на вешу након прања

Savjeti

Evo kako spriječiti bijele fleke na vešu nakon pranja

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

18

Vozač iz BiH učestvovao u udesu sa fatalnim ishodom, 12 povrijeđeno

22

07

Kako se Norvežani nose sa zimom: Formula koja može uljepšati hladne dane

22

01

Evo gdje je otišao evrodžekpot od deset miliona evra

21

42

Kako provedete sutrašnji praznik, takva će vam biti i cela naredna godina

21

36

Otac Gojko odgovara: Da li je grijeh postiti samo 7 dana i pričestiti se

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner