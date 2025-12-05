Koliko je riba iz konzerve opasna? Stručnjaci upozorili na jednu stvar

Božićni post za pravoslavne hrišćane je počeo i mnogi građani su mu prilagodili ishranu, a koliko konzervirana hrana tipa skuše, sardine, tunjevine utiče na povišen nivo žive u krvi?

O tome i na koje namirnice treba posebno obratiti pažnju, govorili su za TV Prva prof.dr Zoran Marković, biolog i profesor ribarstva i prof.dr Svetlana Stanišić, doktor fizičke hemije.

"Žive najviše ima u krupnoj ribi, a kod konzervirane ribe, koju treba ipak ograničeno jesti, ima i bisfenola A, to je aditiv koji prolazi iz smola kojima se oblažu konzerve i dosta je bilo priče na tu temu zašto što on funkcioniše kao endokrini disektor i pokazalo se da utiče loše na zdravlje. Na primer, Evropska agencija za bezbednost hrane je snizila dnevni unos značajno - za 20.000 puta", rekla je Stanišić.

"To znači da praktično da ako imate 70 kilograma i pojedete konzervu ribe koja ima između 80 i 100 grama, vrlo lako možete da prekoračite taj dnevni unos", precizirala je ona.

Prema njenim riječima, suština je da ishrana tokom posta bude raznovrsna.

"Naravno, treba jesti i ribu, za doručak ko voli slanu verziju, gotovo i da nema druge opcije. Tu je i ovsena kaša, koju pravimo s biljnim mlekom, orašasto voće, ali suština jeste da treba ograničiti unos konzervirane ribe", ponovila je.

O potrebi da se posni jelovnik učini što raznovrsnijim, govorio je i prof. Marković.

"Svaka riba koju jedemo je poželjna za naš organizam, jer nema bolje namirnice životinjskog porekla od ribe. U ribi ima sve ono što je neophodno našem organizmu", rekao je on.

"Ima proteina, koji su esencijalne amino kiseline, potom, polinezasićenih masnih kiselina koje štite naš organizam od bolesti. Na taj način jačamo imuno sistem. Takođe, to nas štiti i od kardiovaskularnih bolesti. Da podsetim, da svaki drugi čovek koji u Srbiji umre, umre od kardiovaskularnih bolesti. Štiti nas od kancera, od šećerne bolesti. Podstiče bolje funkcionisanje naših neurona, što znači pomaže da imamo dobar vid, da ne budemo bolesni od depresije, demencije", istakao je Marković.

Kada je riječ o opasnostima koje "vrebaju" iz konzervisane ribe, odgovorio je protivpitanjem.

"Da li postoji opasnost? Pa, od čega ne postoji? Od vode koju pijemo? Jesmo li se nekad zapitali da li su cevi olovne, a često jesu. Šta smo udahnuli jutros kada smo ustali i izašli napolje? Čega sve ima u vazduhu", naveo je Marković, pa dodao: "Ta vika na ribu meni uvek smeta".

"Nećemo ništa loše učiniti ukoliko pojedemo poneku ribu iz konzerve. Naravno, ne treba preterivati", pojasnio je Marković, prenosi b92.