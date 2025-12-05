Pronađeno tijelo na ušću rijeke Vuke u Dunav

Pripadnici Policijske uprave vukovarske dobili su dojavu da je na ušću rijeke Vuke u Dunav nalazi tijelo.

Iz uprave navode da su prijavu dobili u 16.05 časova. Na teren su odmah upućeni policijski službenici, vatrogasci i mrtvozornik, koji su potvrdili dojavu.

U toku je osiguravanje mjesta događaja, a slijedi uviđaj radi utvrđivanja svih okolnosti.