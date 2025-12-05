Mještani Rosulja protiv izgradnje novih zgrada

Najavljena izmjena regulacionog plana Malta 1 koja se odnosi na jedno od najstarijih banjalučkih naselja Rosulje izazvala je zabrinutost kod mještana. Šokirala ih je informacija da je u ovom naselju planirano čak 16 novih zgrada.

Upozoravaju da bi to zauvijek narušilo autentični ambijent i život u Rosuljama, jednog od rijetkih mirnih i porodičnih dijelova grada.

"Kao stanari Rosulja izražavamo isključivo protivljenje izmjenama regulacionog plana jer smatramo da predložena gradnja nije prilagođena kapacitetima našeg naselja, kako što se tiče samog saobraćaja i saobraćajnica, tako i postojećih parking mjesta, ali i zbog postojeće infrastrukture", rekla je je mještanka naselja Rosulje Barbara Fabić i dodala:

"Samim otvaranjem i samom izgradnjom dodala bi se dodatna buka, prašina, oduzela bi se zelena površina, bukvalno bi nam se oduzelo i ono malo prostora što već sada imamo."

Već četiri generacije porodice Vrančić živi u Rosuljama.

"Ja sam ovdje odrastao i znam ovo naselje kao izuzetno mirno i tiho i ovdje kad uđete u Rosulje vi ste u nekom balonu mira i ko god dođe iz drugih dijelova grada to tako i kaže", rekao je mještanin naselja Rosulja Vladimir Brančić i dodao:

"Zamislite ovdje jedan betonski blok od 16 zgrada sa po 6 spratova, prvo šta će to uraditi od infrastrukture, drugo bezbjednost saobraćaja koja je već narušena, ovdje je zona 30, to malo ko poštuje od novih stanara, od investitora takođe",.

Gradonačelnik Banjaluke kaže da nije upoznat sa izmjenom regulacionog plana Malta 1 i da je za to čuo u medijima.

"Tu inicijativu sam isto vidio iz medija. Po proceduri to ne ide da ja kao gradonačelnik budem upućen u sve to. Građani nema razloga da brinu", tvrdi gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković.

Ipak, iz odjeljenja za prostorno uređenje grada Banjaluka poručuju da sva zainteresovana lica do 28. decembra mogu podnijeti svoje primjedbe.

"Na njega zakonski, takva je procedura da se stave primjedbe, da se oslušne puls javnosti, šta ljudi konkretno na njihovim parcelama, da li imaju primjedbe, zatim ljudi iz konkretnog naselja, onda se organizuje javna rasprava na kojoj se te primjedbe prezentuju, mogu se postaviti pitanja nosiocima izrade", istakao je odjeljenje za prostorno uređenje Grada Banjaluka Vuk Višekruna.

Odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković kaže da ni jedan regulacioni plan neće proći bez odobrenja mještana.

"Kažem iz razloga zato što sam kroz te razgovore sam čuo njihova razmišljanja i zaista postoje objektivni razlozi da bi izgradnja tolikog broja zgrada u tom dijelu zgrada donijela velike probleme, kako za njih tako i za ostale dijelove grada", naglasio je odbornik SNSD-a u skupštini Grada Banjaluka Bogoljub Zeljković i dodao:

"Tamo već postoje ozbiljni infrastrukturni propusti, saobraćajni kolaps koji bi izgradnjom zgrada bio najveći problem. To su problemi i to ne smijemo da ignorišemo te stvari."

Stari plan iz 1975. godine ostaje jedini pravni okvir, a svaka izmjena unutar njega ostavlja prostor za nove rasprave i stare podjele. A takva je i nova najava.