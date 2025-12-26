Logo
Mariju Šerifović napao fan: Povrijeđen mi je pršljen

ATV

26.12.2025

Марију Шерифовић напао фан: Повријеђен ми је пршљен

Marija Šerifović veoma je aktivna na platformi pod nazivom Jujtjub, gdje redovno objavljuje videe u kojima pokazuje kako izgleda njen dan, ali i putovanja na kojima se često nalazi.

Sada je u okviru odgovaranja na pitanja, koja su joj ljudi postavljali putem društvenih mreža, ispričala priču kako je zbog fana završila sa kragnom na vratu.

"Prišla mi je osoba dok sam bila na večeri sa zahtjevom da se fotografiše, na šta sam, naravno pristala. Nakon toga, ponovo me je upitala za fotografiju jer joj se nije dopala, na šta sam ponovo pristala. Sljedeći zahtjev je bio da se fotkam i sa sestrom. Potom smo otišli u disko, koji je bio u okviru tog lokala", započela je Marija.

aca lukas beovizija screenshot youtube

Scena

Sonja Vuksanović potkačila Acu Lukasa: Popravljaj se sam

"Osoba mi je ponovo prišla, kada sam pomislila: 'Šta sad više još?' Kod osobe sam izazvala bijes, pa je nastala gurka", nastavlja priču pjevačica.

"Gurnula je ruku preko mojih prijatelja i obezbjeđenja i uhvatila me za vrat. Stegla me je jako iz čega sam se ja izmigoljila, ali sam čula 'krc' jak. Nakon toga sam nosila kragnu, jer mi je bio povrijeđen pršljen", ispričala je Šerifovićeva u svom jutjub videu.

Marija Šerifović

napad

