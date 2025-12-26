Logo
Large banner

Ako ste sačuvali ove igračke iz djetinjstva, sada za njih možete dobiti milione

Izvor:

Blic

26.12.2025

09:44

Komentari:

0
Ако сте сачували ове играчке из дјетињства, сада за њих можете добити милионе

Negdje među prašnjavim kutijama sa starim uspomenama iz djetinjstva, možda se krije pravo blago. Kolekcionari iz celog sveta danas plaćaju hiljade evra za retke igračke, knjige i kasete iz 90-ih.

Ako imate sačuvane originale, vreme je da ih potražite – njihova vrijednost može vas iznenaditi.

Furby – od božićne želje do kolekcionarskog dragulja

U drugoj polovini 90-ih, Furby je bio nezaobilazan na spisku novogodišnjih želja skoro svakog djeteta. Ova elektronska igračka, poznata po svojim pokretnim očima i zvucima, danas ima kultni status među kolekcionarima. Originalni model iz 1998. godine, posebno u ograničenom izdanju, može dostići cenu i do 5.800 evra. Najrijeđi među njima "Rainbow Furby" postoji u svega tri primjerka na svetu.

Hari Poter knjige sa greškama vrijede desetine hiljada dolara

Ako ste 1997. godine među prvima kupili izdanje "Hari Poter i kamen mudrosti", provjerite ima li knjiga originalnu naslovnu stranu i štamparske greške.

Upravo takva izdanja danas se prodaju po ceni između 30.000 i 50.000 dolara. Izdato je samo 500 primeraka, što ih čini izuzetno retkim i traženim.

Super Mario igre obaraju rekorde na aukcijama

Ljubitelji video igara mogu imati pravo blago – naročito ako posjeduju stare NES kasete. Igra Super Mario 2 je 2020. godine prodata za 156.000 dolara, dok je originalna, neotvorena verzija prve Super Mario Bros igre dostigla rekordnih 2 miliona dolara.

Diznijeve vhs kasete danas vrijede hiljade evra

Sjećate li se svojih Disney VHS kaseta? Vreme je da ih pronađete i provjerite stanje. Zapečaćena verzija "101 dalmatinca" prodata je 2023. godine za 17.500 evra. Ukoliko su vaši primjerci originalni i očuvani, njihova vrijednost može ozbiljno porasti.

Beanie aby – male plišane igračke koje sada vrijede stotine evra

Beanie aby igračke bile su ogroman hit krajem 90-ih. Danas pojedini originalni primjerci, poput "Flash the Doplhin" ili "Legs The Frog", dostižu cijene od nekoliko stotina evra.

Iako ne postoji jasna formula za određivanje njihove vrijednosti, stanje i rijedak model igraju ključnu ulogu.

Poli poket setovi dostižu četvorocifrene cifre

Ako ste sačuvali originalne Polly Poket setove proizvedene između 1989. i 1998. godine, mogli biste imati malo kolekcionarsko bogatstvo. Nedavno je set Polly Pocket Beauty Case prodat za 5.600 evra na eBay-u, dok i drugi kompleti iz tog perioda dostižu slične cijene.

(Blic)

Podijeli:

Tagovi:

igračke

kolekcionari

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Beba pronađena u Zemunu

Hronika

Evo kolika kazna prijeti majci koja je ostavila bebu u kesi pored kontejnera

2 h

0
Нова студија открива: Да ли је говедина стварно непријатељ срца?

Zdravlje

Nova studija otkriva: Da li je govedina stvarno neprijatelj srca?

2 h

0
Соња Вуксановић поткачила Ацу Лукаса: Поправљај се сам

Scena

Sonja Vuksanović potkačila Acu Lukasa: Popravljaj se sam

2 h

0
Овај сок чудесно обнавља плућа пушача

Savjeti

Ovaj sok čudesno obnavlja pluća pušača

2 h

0

Više iz rubrike

Компензације као ослонац ликвидности привреде

Ekonomija

Kompenzacije kao oslonac likvidnosti privrede

16 h

0
Расте производња кованица евра, а ово је разлог

Ekonomija

Raste proizvodnja kovanica evra, a ovo je razlog

18 h

0
Прогнозе економиста за 2026.: AI у центру пажње, али…

Ekonomija

Prognoze ekonomista za 2026.: AI u centru pažnje, ali…

18 h

0
Потврђено: У току преговори о продаји НИС-а

Ekonomija

Potvrđeno: U toku pregovori o prodaji NIS-a

21 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

56

Počinje isplata korisnicima - u susret novogodišnjim i božićnim praznicima

11

53

Srpska privlači sve više turista

11

49

Zašto su tetke tako važne u životu djeteta?

11

48

Žena ostavila muža zbog Chat GPT-a

11

43

Stanivuković meta ismijavanja: Vukanović poručio da je izgubio razum

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner