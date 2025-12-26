Ako ste sačuvali ove igračke iz djetinjstva, sada za njih možete dobiti milione

Negdje među prašnjavim kutijama sa starim uspomenama iz djetinjstva, možda se krije pravo blago. Kolekcionari iz celog sveta danas plaćaju hiljade evra za retke igračke, knjige i kasete iz 90-ih.

Ako imate sačuvane originale, vreme je da ih potražite – njihova vrijednost može vas iznenaditi.

Furby – od božićne želje do kolekcionarskog dragulja

U drugoj polovini 90-ih, Furby je bio nezaobilazan na spisku novogodišnjih želja skoro svakog djeteta. Ova elektronska igračka, poznata po svojim pokretnim očima i zvucima, danas ima kultni status među kolekcionarima. Originalni model iz 1998. godine, posebno u ograničenom izdanju, može dostići cenu i do 5.800 evra. Najrijeđi među njima "Rainbow Furby" postoji u svega tri primjerka na svetu.

Hari Poter knjige sa greškama vrijede desetine hiljada dolara

Ako ste 1997. godine među prvima kupili izdanje "Hari Poter i kamen mudrosti", provjerite ima li knjiga originalnu naslovnu stranu i štamparske greške.

the furby was a demonic toy from the 90s and you won't change my opinion of this pic.twitter.com/YJrGubzl1H — Mr.Sandwich (@Donutsandwich1) December 30, 2024

Upravo takva izdanja danas se prodaju po ceni između 30.000 i 50.000 dolara. Izdato je samo 500 primeraka, što ih čini izuzetno retkim i traženim.

Super Mario igre obaraju rekorde na aukcijama

Ljubitelji video igara mogu imati pravo blago – naročito ako posjeduju stare NES kasete. Igra Super Mario 2 je 2020. godine prodata za 156.000 dolara, dok je originalna, neotvorena verzija prve Super Mario Bros igre dostigla rekordnih 2 miliona dolara.

Diznijeve vhs kasete danas vrijede hiljade evra

Sjećate li se svojih Disney VHS kaseta? Vreme je da ih pronađete i provjerite stanje. Zapečaćena verzija "101 dalmatinca" prodata je 2023. godine za 17.500 evra. Ukoliko su vaši primjerci originalni i očuvani, njihova vrijednost može ozbiljno porasti.

Beanie aby – male plišane igračke koje sada vrijede stotine evra

Beanie aby igračke bile su ogroman hit krajem 90-ih. Danas pojedini originalni primjerci, poput "Flash the Doplhin" ili "Legs The Frog", dostižu cijene od nekoliko stotina evra.

in May 1997 eBay sold $500 Million of Beanie Babies.



The price of some Beanie Babies jumped from $5 to $8,000 in a matter of months.



This clip is a good reminder of the mania...



(worth a watch) pic.twitter.com/ycaNvI26ut — Sieva Kozinsky (@SievaKozinsky) January 9, 2024

Iako ne postoji jasna formula za određivanje njihove vrijednosti, stanje i rijedak model igraju ključnu ulogu.

Poli poket setovi dostižu četvorocifrene cifre

Ako ste sačuvali originalne Polly Poket setove proizvedene između 1989. i 1998. godine, mogli biste imati malo kolekcionarsko bogatstvo. Nedavno je set Polly Pocket Beauty Case prodat za 5.600 evra na eBay-u, dok i drugi kompleti iz tog perioda dostižu slične cijene.

(Blic)