Najnovije vijesti iz bolnice: Evo u kom stanju je Ivica Dačić

Ljekari kažu da je stanje Ivice Dačića jutros nešto bolje, ali oprez je neophodan, rekao je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, koji je jutros posjetio ministra.

"Posjetio sam Ivicu jutros. Ljekari kažu da je stanje nešto bolje, oprez je neophodan, ali on je bolje - na radost njegove porodice i svih njegovih prijatelja i onih koji ga vole. Vjerujem u njega, a sad pravac Kazahstan, po velike rezultate za našu Srbiju", naveo je Vučić na društvenim mrežama.

Podsjetimo, Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, hospitalizovan je juče zbog naglog pogoršanja zdravstvenog stanja.