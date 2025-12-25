Potvrđeno: U toku pregovori o prodaji NIS-a

U toku su pregovori ruskih akcionara sa mađarskom kompanijom MOL za kupovinu Naftne industrije Srbije (NIS), rekla je ministar za energetiku i rudarstvo Srbije Dubravka Đedović Handanović.

Ona je navela da su u toku pregovori ruskih akcionara, koji su većinski vlasnici Naftne industriji Srbije sa mađarskom kompanijom MOL, o izlasku ruskog vlasništva iz NIS-a, što je zahtjev američke vlade da bi se stvorili uslovi za skidanje sankcija.

"NIS se povodom toga i obratio američkoj Kancelariji za kontrolu strane imovine /OFAK/. To je uradio i mađarski MOL, što je podržala Vlada Mađarske, a Vlada Srbije će takođe pružiti podršku", navela je ona.

Dodala je da je cilj iznalaženje rješenja da se sankcije skinu, ali i da se stvore uslovi za davanje operativne licence za rad NIS-u.

Handanovićeva je rekla da će u tom smislu Srbija nastaviti da vodi aktivne razgovore, prije svega da se stvore uslovi da NIS može da nastavi da radi, bez obzira na vrijeme koje je potrebno da se eventualna transakcija između MOL-a i ruskih akcionara završi.

"Sad je sve u rukama OFAK-a, nakon naše podrške ovim pregovorima, i nakon što je ruska vlada zvanično obavestila našu vladu da takođe podržavaju pregovore o izlasku ruskog kapitala iz vlasništva NIS-a", dodala je ona.

Handanovićeva je rekla da je ponosna što građani, iako je NIS pod sankcijama 77 dana, to nisu osjetili, i da Srbija ima dovoljno energenata u državnim rezervama da prevaziđe ovu tešku situaciju, prenose beogradski mediji.

"Ali, činjenica je da je već toliko dana prošlo i da se naše rezerve prazne. Mi ih obnavljamo, ali građani moraju da shvate da mi nemamo logističkih kapaciteta za uvoz količine naftnih derivata koja je našoj zemlji potrebna", navela je ona.

Naftna industrija Srbije se nalazi već 77 dana pod američkim sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva i onemogućen joj je rad.