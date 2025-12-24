Logo
Konkretnim mjerama sačuvati radna mjesta

ATV

24.12.2025

19:42

Ekonomija Republike Srpske u najvećoj mjeri zavisi od kretanja na evropskom tržištu, koje se u posljednjih nekoliko godina suočava sa padom industrijske proizvodnje. Zato iz Privredne komore traže od Vlade Srpske da im pomognu konkretnim mjerama. Jedna od njih je novčana pomoć od oko 2.500 maraka, bez oporezivanja.

"Da se donese uredba kojom će se radnicima u Republici Srpskoj moći pomoći tokom iduće godine, da li eto iznos od dvije ili dvije i po hiljade maraka, kako bi privrednici u teškim uslovima kada im prijeti odlazak radnika i ekonomske migracije, da im se pomogne i da pokušaju da sačuvaju ono što im je u ovom momentu najvažnije, a to su radnici“, kaže Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske.

Moramo se redovno sastajati i detaljno pripremati, kako bi imali konkretne mjere za pomoć privredi, smatra premijer.

"Mi smo tražili jedan dosta koncizniji odnos u smislu konkretnih mjera. Siguran sam da u Privrednoj komori ima onih koji to mogu. Do sada smo bili realni partneri, od sada moramo biti suštinski partneri, ako želimo ove konkretne mjere da izguramo“, kaže Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

Minić tvrdi da je Vlada Srpske već preduzela konkretne mjere kako bi se ispitao uvoz mesa u BiH za preradu, jer kako kaže, postoje sumnje da meso umjesto u preradu ide u neposrednu prodaju u mesnice.

