Krivična prijava protiv Desingerice zbog zlostavljanja jagnjeta

Na nastupu je Desingerica izveo performans sa živim jagnjetom na sceni tokom pjesme "Čokolada".

Jagnje se opiralo i pokušavalo da pobjegne, što je izazvalo burne reakcije na društvenim mrežama.

Tri krivične prijave u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju podnijete su protiv repera Dragomira Despića Desingerice, zbog nedavnog nastupa u jednom klubu u Vranju.

Desingerica je 20. februara imao performans sa živim jagnjetom na sceni. Njemu su donijeli živo jagnje koje se opiralo i pokušavalo da pobjegne, dok je Despić izvodio svoju pjesmu "Čokolada".

Izvedba je izazvala lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama, a mnogi korisnici su izrazili šok i negodovanje zbog tretmana životinje.

Scena Incident u Pinkovim zvezdama: Kemiš pobjesnio i napustio snimanje zbog Desingerice

Iz Osnovnog javnog tužilaštva potvrdili su da su primili tri krivične prijave protiv odgovornih lica u klubu u Vranju, gdje je reper nastupao.

"U daljem toku postupka biće nadležnoj PU u Vranju stavljen zahtev za prikupljanje potrebnih obavještenja na sve okolnosti nastanka kritičnog događaja", navodi se u odgovoru OJT.