Krivična prijava protiv Desingerice zbog zlostavljanja jagnjeta

Izvor:
B92
24.02.2026
10:11
Komentari:0
Na nastupu je Desingerica izveo performans sa živim jagnjetom na sceni tokom pjesme "Čokolada".
Jagnje se opiralo i pokušavalo da pobjegne, što je izazvalo burne reakcije na društvenim mrežama.
Tri krivične prijave u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju podnijete su protiv repera Dragomira Despića Desingerice, zbog nedavnog nastupa u jednom klubu u Vranju.
Desingerica je 20. februara imao performans sa živim jagnjetom na sceni. Njemu su donijeli živo jagnje koje se opiralo i pokušavalo da pobjegne, dok je Despić izvodio svoju pjesmu "Čokolada".
Izvedba je izazvala lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama, a mnogi korisnici su izrazili šok i negodovanje zbog tretmana životinje.
Scena
Incident u Pinkovim zvezdama: Kemiš pobjesnio i napustio snimanje zbog Desingerice
Iz Osnovnog javnog tužilaštva potvrdili su da su primili tri krivične prijave protiv odgovornih lica u klubu u Vranju, gdje je reper nastupao.
"U daljem toku postupka biće nadležnoj PU u Vranju stavljen zahtev za prikupljanje potrebnih obavještenja na sve okolnosti nastanka kritičnog događaja", navodi se u odgovoru OJT.
Zanimljivosti
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Republika Srpska
2 h0
Najnovije
Najčitanije
11
49
11
44
11
20
11
18
11
12
Trenutno na programu