Logo
Large banner

Krivična prijava protiv Desingerice zbog zlostavljanja jagnjeta

Izvor:

B92

24.02.2026

10:11

Komentari:

0
Кривична пријава против Десингерице због злостављања јагњета
Foto: Printscreen/Youtube

Na nastupu je Desingerica izveo performans sa živim jagnjetom na sceni tokom pjesme "Čokolada".

Jagnje se opiralo i pokušavalo da pobjegne, što je izazvalo burne reakcije na društvenim mrežama.

Tri krivične prijave u Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju podnijete su protiv repera Dragomira Despića Desingerice, zbog nedavnog nastupa u jednom klubu u Vranju.

Desingerica je 20. februara imao performans sa živim jagnjetom na sceni. Njemu su donijeli živo jagnje koje se opiralo i pokušavalo da pobjegne, dok je Despić izvodio svoju pjesmu "Čokolada".

Izvedba je izazvala lavinu negativnih komentara na društvenim mrežama, a mnogi korisnici su izrazili šok i negodovanje zbog tretmana životinje.

DESINGERICA-080925

Scena

Incident u Pinkovim zvezdama: Kemiš pobjesnio i napustio snimanje zbog Desingerice

Iz Osnovnog javnog tužilaštva potvrdili su da su primili tri krivične prijave protiv odgovornih lica u klubu u Vranju, gdje je reper nastupao.

"U daljem toku postupka biće nadležnoj PU u Vranju stavljen zahtev za prikupljanje potrebnih obavještenja na sve okolnosti nastanka kritičnog događaja", navodi se u odgovoru OJT.

Podijeli:

Tag :

Desingerica jagnje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

У Италији пронађене Мусолинијеве биљешке о састанку са Хитлером

Zanimljivosti

U Italiji pronađene Musolinijeve bilješke o sastanku sa Hitlerom

1 h

0
Тинејџерка ухапшена због убиства жене на гробљу: Сумња се да је насумично изабрана

Svijet

Tinejdžerka uhapšena zbog ubistva žene na groblju: Sumnja se da je nasumično izabrana

2 h

0
Туск: Педофилија је злочин против човјечности, за одговорне нема милости

Svijet

Tusk: Pedofilija je zločin protiv čovječnosti, za odgovorne nema milosti

2 h

0
Имаш жељу постати пилот? Конкурс траје до краја седмице!

Republika Srpska

Imaš želju postati pilot? Konkurs traje do kraja sedmice!

2 h

0

Više iz rubrike

Роберт Карадин извршио самоубиство

Scena

Glumac Robert Karadin izvršio samoubistvo

2 h

0
Ђина Џиновић напустила Србију, преселила се без договора са Харисом

Scena

Đina Džinović napustila Srbiju, preselila se bez dogovora sa Harisom

2 h

0
Aca Amadeus

Scena

Acu Amadeusa žena prevarila sa učenikom

3 h

0
Партнер Милице Тодоровић се огласио први пут након скандала: ''Мишеви туђе животе живе''

Scena

Partner Milice Todorović se oglasio prvi put nakon skandala: ''Miševi tuđe živote žive''

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

49

Ponovo aktivno klizište u Potkrajevima, ugrožava bezbjednost saobraćaja

11

44

Miloš (21) ima 300 ovaca, nema struju, ali sam plaća svoje studije: Ono što mu se desilo noću slomiće vam srce

11

20

Nastavlja se pad bitkoina, cijena pada na najniže vrijednosti

11

18

"Specijalna vojna operacija se pretvorila u sukob između Rusije i Zapada"

11

12

Rizik od gušenja: U BiH uvezene bombone rizične za malu djecu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner