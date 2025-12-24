Pao dogovor: Radnicima će se moći neoporezivo isplatiti do 2.500 KM

Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić izjavio je da je sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem danas dogovoreno da Vlada donese uredbu kojom bi od naredne godine privrednici mogli radnicima isplaćivati pomoć bez fiskalnih opterećenja.

"U vremenu kada imamo velike migracije, kada radnici odlaze, takvo rješenje je neophodno. Tako nešto ima i u Federaciji BiH. A, radi se o tome da se radnicima godišnje može isplatiti 2.000 - 2.500 KM neoporezivo", rekao je Račić.

On je nakon razgovora sa premijerom Srpske Savom Minićem rekao da privrednicima od 1. januara neće biti veća cijena električne energije.

Ali, kako ističe, očekuju zahtjev za povećanje od 20 odsto u taku naredne godine.

"To je za nas neprihvatljivo", istakao je Račić i nastavio:

"Moraju se tražiti uštede u racionalizaciji sistema "Elektroprivrede Republike Srpske".