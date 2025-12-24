Logo
Large banner

Pao dogovor: Radnicima će se moći neoporezivo isplatiti do 2.500 KM

24.12.2025

12:26

Komentari:

0
Пао договор: Радницима ће се моћи неопорезиво исплатити до 2.500 КМ
Foto: ATV

Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić izjavio je da je sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem danas dogovoreno da Vlada donese uredbu kojom bi od naredne godine privrednici mogli radnicima isplaćivati pomoć bez fiskalnih opterećenja.

"U vremenu kada imamo velike migracije, kada radnici odlaze, takvo rješenje je neophodno. Tako nešto ima i u Federaciji BiH. A, radi se o tome da se radnicima godišnje može isplatiti 2.000 - 2.500 KM neoporezivo", rekao je Račić.

On je nakon razgovora sa premijerom Srpske Savom Minićem rekao da privrednicima od 1. januara neće biti veća cijena električne energije.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Odluka Hrvatske ne ide u prilog dobrih komšijskih odnosa

Ali, kako ističe, očekuju zahtjev za povećanje od 20 odsto u taku naredne godine.

"To je za nas neprihvatljivo", istakao je Račić i nastavio:

"Moraju se tražiti uštede u racionalizaciji sistema "Elektroprivrede Republike Srpske".

Podijeli:

Tagovi:

Radnici

dogovor

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

ТЕ Гацко поново ван мреже

Ekonomija

TE Gacko ponovo van mreže

5 h

1
Цијене сребра и злата на новом историјском максимуму

Ekonomija

Cijene srebra i zlata na novom istorijskom maksimumu

6 h

0
Након Трампових пријетњи: Скочиле цијене бакра

Ekonomija

Nakon Trampovih prijetnji: Skočile cijene bakra

7 h

0
Фирма обара рекорде: Плата до 90.000 евра и 61 дан одмора

Ekonomija

Firma obara rekorde: Plata do 90.000 evra i 61 dan odmora

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

20

Slučaj nestale Danke Ilić: Više javno tužilaštvo saopštilo nove informacije

17

14

Volja građana i Jovica Radulović

17

10

Avdalović: Izbore ponavljaju na mjestu gdje je sve uredno, a pobjedu odnio Karan

17

08

Pronaći adekvatna rješenja za pouzdano snabdijevanje strujom

16

52

Direktor javnog preduzeća osumnjičen za zloupotrebu službenog položaja

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner