Firma obara rekorde: Plata do 90.000 evra i 61 dan odmora

Zvuči gotovo previše dobro da bi bilo istinito: zaposleni u ovom hamburškom preduzeću ne mora da dolazi na posao više od tri meseca, ali samo ako ispuni određene kriterijume.

Ovi nevjerovatni uslovi važe u Aurubisu, najvećem evropskom proizvođaču bakra iz Hamburga, koji zapošljava oko 2.800 ljudi, uključujući oko 240 pripravnika.

Oni koji ispune kriterijume mogu dobiti i do 61 dan godišnjeg odmora.

Kristof Teš, direktor korporativnih komunikacija, za "Bild" kaže:

"Standardni godišnji odmor je 30 dana, a uz to dolazi i do pet dodatnih dana koje zaposleni može iskoristiti kao slobodne ili dobiti novčano nadoknađeno".

Dodatni dani odmora za smjensku i stariju radnu snagu

Smjenski radnici dobijaju još jedan dodatni dan odmora, kao i do 20 dana starosnog slobodnog vremena za radnike starije od 55 godina.

Teš dodaje i "pet dana za presvlačenje i put od svlačionice do radnog mjesta za zaposlene u proizvodnji“.

“To zapravo nije dio godišnjeg odmora, već nadoknada za vrijeme provedeno u pripremi za posao".

Dani se dodjeljuju kada zaposleni, na primjer, moraju nositi zaštitnu opremu, a put od garderobe do radnog mjesta je dug. Hamburški pogon zauzima oko 870.000 kvadratnih metara.

Težak posao, ali dobro plaćen

Osim bakra, Aurubis prerađuje još oko 20 drugih metala, uključujući zlato, srebro i platinum. Pripravnici u prvoj godini obuke zarađuju više od 1.000 evra bruto. Teš objašnjava:

“Do treće ili četvrte godine obuke, plata može porasti i do 1.500 evra mjesečno".

Iskusni radnici mogu na početku zaraditi više od 50.000 evra godišnje, dok smjenski iskusni majstor može dostići i do 90.000 evra godišnje.

Dodatne pogodnosti

Pored plate, zaposleni dobijaju i božićnicu, regres, doprinose za privatno penzijsko osiguranje, Dojčlandtiket i druge benefite.

Teš zaključuje:

“Aurubis generalno pridaje veliki značaj tome da bude privlačan poslodavac i da svojim zaposlenima ponudi konkurentan paket pogodnosti", piše "Govorise.si".