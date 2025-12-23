Firma obara rekorde: Plata do 90.000 evra i 61 dan odmora

Izvor:
Zvuči gotovo previše dobro da bi bilo istinito: zaposleni u ovom hamburškom preduzeću ne mora da dolazi na posao više od tri meseca, ali samo ako ispuni određene kriterijume.
Ovi nevjerovatni uslovi važe u Aurubisu, najvećem evropskom proizvođaču bakra iz Hamburga, koji zapošljava oko 2.800 ljudi, uključujući oko 240 pripravnika.
Oni koji ispune kriterijume mogu dobiti i do 61 dan godišnjeg odmora.
Kristof Teš, direktor korporativnih komunikacija, za "Bild" kaže:
"Standardni godišnji odmor je 30 dana, a uz to dolazi i do pet dodatnih dana koje zaposleni može iskoristiti kao slobodne ili dobiti novčano nadoknađeno".
Smjenski radnici dobijaju još jedan dodatni dan odmora, kao i do 20 dana starosnog slobodnog vremena za radnike starije od 55 godina.
Teš dodaje i "pet dana za presvlačenje i put od svlačionice do radnog mjesta za zaposlene u proizvodnji“.
“To zapravo nije dio godišnjeg odmora, već nadoknada za vrijeme provedeno u pripremi za posao".
Dani se dodjeljuju kada zaposleni, na primjer, moraju nositi zaštitnu opremu, a put od garderobe do radnog mjesta je dug. Hamburški pogon zauzima oko 870.000 kvadratnih metara.
Osim bakra, Aurubis prerađuje još oko 20 drugih metala, uključujući zlato, srebro i platinum. Pripravnici u prvoj godini obuke zarađuju više od 1.000 evra bruto. Teš objašnjava:
“Do treće ili četvrte godine obuke, plata može porasti i do 1.500 evra mjesečno".
Iskusni radnici mogu na početku zaraditi više od 50.000 evra godišnje, dok smjenski iskusni majstor može dostići i do 90.000 evra godišnje.
Pored plate, zaposleni dobijaju i božićnicu, regres, doprinose za privatno penzijsko osiguranje, Dojčlandtiket i druge benefite.
Teš zaključuje:
“Aurubis generalno pridaje veliki značaj tome da bude privlačan poslodavac i da svojim zaposlenima ponudi konkurentan paket pogodnosti", piše "Govorise.si".
