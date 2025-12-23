Logo
Large banner

Firma obara rekorde: Plata do 90.000 evra i 61 dan odmora

Izvor:

Agencije

23.12.2025

14:21

Komentari:

0
Фирма обара рекорде: Плата до 90.000 евра и 61 дан одмора

Zvuči gotovo previše dobro da bi bilo istinito: zaposleni u ovom hamburškom preduzeću ne mora da dolazi na posao više od tri meseca, ali samo ako ispuni određene kriterijume.

Ovi nevjerovatni uslovi važe u Aurubisu, najvećem evropskom proizvođaču bakra iz Hamburga, koji zapošljava oko 2.800 ljudi, uključujući oko 240 pripravnika.

Новац евро

Region

Ostao bez 100.000 evra u prevari sa kriptovalutama

Oni koji ispune kriterijume mogu dobiti i do 61 dan godišnjeg odmora.

Kristof Teš, direktor korporativnih komunikacija, za "Bild" kaže:

"Standardni godišnji odmor je 30 dana, a uz to dolazi i do pet dodatnih dana koje zaposleni može iskoristiti kao slobodne ili dobiti novčano nadoknađeno".

Dodatni dani odmora za smjensku i stariju radnu snagu

Smjenski radnici dobijaju još jedan dodatni dan odmora, kao i do 20 dana starosnog slobodnog vremena za radnike starije od 55 godina.

Teš dodaje i "pet dana za presvlačenje i put od svlačionice do radnog mjesta za zaposlene u proizvodnji“.

“To zapravo nije dio godišnjeg odmora, već nadoknada za vrijeme provedeno u pripremi za posao".

Крађа аутомобила

Region

Krenuli u Njemačku da kupe auto, završili onesviješćeni i opljačkani na autoputu

Dani se dodjeljuju kada zaposleni, na primjer, moraju nositi zaštitnu opremu, a put od garderobe do radnog mjesta je dug. Hamburški pogon zauzima oko 870.000 kvadratnih metara.

Težak posao, ali dobro plaćen

Osim bakra, Aurubis prerađuje još oko 20 drugih metala, uključujući zlato, srebro i platinum. Pripravnici u prvoj godini obuke zarađuju više od 1.000 evra bruto. Teš objašnjava:

“Do treće ili četvrte godine obuke, plata može porasti i do 1.500 evra mjesečno".

Iskusni radnici mogu na početku zaraditi više od 50.000 evra godišnje, dok smjenski iskusni majstor može dostići i do 90.000 evra godišnje.

Dodatne pogodnosti

Pored plate, zaposleni dobijaju i božićnicu, regres, doprinose za privatno penzijsko osiguranje, Dojčlandtiket i druge benefite.

Рајко Павић спровођење

Hronika

Metalnom šipkom pretukao sugrađane: Paviću određen pritvor

Teš zaključuje:

“Aurubis generalno pridaje veliki značaj tome da bude privlačan poslodavac i da svojim zaposlenima ponudi konkurentan paket pogodnosti", piše "Govorise.si".

Podijeli:

Tagovi:

Firma

Kompanija

posao

Plata

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Обуставља се производња познатог пића: Челници не знају шта ће са радном снагом

Ekonomija

Obustavlja se proizvodnja poznatog pića: Čelnici ne znaju šta će sa radnom snagom

3 h

0
Fotografija prikazuje krupne kišne kapi i raskrsnicu u Banjaluci

Društvo

Sutra oblačno sa kišom, u Krajini i na sjeveru susnježica i snijeg

4 h

0
Шта стоји иза реклама за кредите у приватним препискама на Вајберу

Ekonomija

Šta stoji iza reklama za kredite u privatnim prepiskama na Vajberu

4 h

0
За ова два знака судбина спрема чудо – води их ка срећи и испуњењу свих жеља

Zanimljivosti

Za ova dva znaka sudbina sprema čudo – vodi ih ka sreći i ispunjenju svih želja

4 h

0

Više iz rubrike

Обуставља се производња познатог пића: Челници не знају шта ће са радном снагом

Ekonomija

Obustavlja se proizvodnja poznatog pića: Čelnici ne znaju šta će sa radnom snagom

3 h

0
Шта стоји иза реклама за кредите у приватним препискама на Вајберу

Ekonomija

Šta stoji iza reklama za kredite u privatnim prepiskama na Vajberu

4 h

0
Повлачи се популарни кухињски уређај

Ekonomija

Povlači se popularni kuhinjski uređaj

5 h

0
Популарна компанија мета превараната

Ekonomija

Popularna kompanija meta prevaranata

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

47

Azerbejdžanadž koji se zabio u autobusku stanicu u Njemačkoj možda duševno bolestan

17

45

Princ Endru predao dozvolu za oružje policiji, mora da se iseli iz kraljevske rezidencije

17

41

Navijači Milana razočarani dolaskom Zlatana Ibrahimovića

17

33

Predstavljeno pobjedničko rješenje: Mileva Marić dobija spomenik

17

25

Bivši njemački reprezentativac Sebastijan Hertner poginuo na Durmitoru

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner