Kašika ovog sastojka smanjiće nakupljanje prašine na podovima

Svima nam je muka od prašine koja se vrati pet minuta nakon usisavanja. Čišćenje podova glicerinom nije samo bapska priča, već spas za kičmu. Zvuči previše jednostavno, zar ne? Ipak, pravi trik se krije u doziranju, jer previše ovog sastojka može napraviti klizalište od dnevne sobe.

Kako glicerin odbija prašinu?

Glicerin djeluje kao moćan antistatički agens koji sprečava taloženje čestica prašine formiranjem mikroskopskog zaštitnog filma na površinama, čineći ih otpornim na prljavštinu i sjajnim bez masnih tragova.

Fora je u tome što mnoga komercijalna sredstva sadrže voskove koji se talože. Biljni glicerin radi suprotno – on polira bez taloženja.

Recept za blistavi pod

Ne treba vam laboratorija, već samo kanta vode i par sekundi vremena. Evo kako da pripremite ovu magičnu mješavinu:

-Sipajte 5 litara tople (ne vrele) vode u kofu.

-Dodajte jednu supenu kašiku glicerina (kupuje se u svakoj apoteci).

-Ubacite par kapi eteričnog ulja po želji za miris svježine.

-Dobro promiješajte prije nego što potopite krpu.

Ako pretjerate sa glicerinom, podovi će biti masni i ostajaće tragovi stopala. Jedna kašika je optimalna mjera za standardnu kofu. Kada završite sa brisanjem, primjetićete da čišćenje podova glicerinom ostavlja dugotrajan sjaj, a prašina se jednostavno ne zadržava.

Ljudi često imaju probleme sa flekama na laminatu. Ovaj trik rješava i to. Glicerin popunjava sitne ogrebotine i vraća boju starom parketu. Nema potrebe za skupim poliranjem ako redovno koristite ovaj metod. Samo vodite računa da krpa bude dobro iscijeđena, jer nijedan pod ne voli bare.