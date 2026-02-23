Poziv ugostiteljima: Registracija do 15. marta ili slijede kazne

Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske poziva sve registrovane ugostitelje koji pružaju uslugu smještaja da bez odlaganja, najkasnije do 15. marta, registruju svoje objekte u centralni informacioni sistem i time poslovanje usklade sa odredbama Zakona o ugostiteljstvu.

Po isteku ovog roka, u skladu sa zakonom, biće vršene inspekcijske kontrole, a u slučaju utvrđenih nepravilnosti i izricane propisane sankcije u skladu sa Zakonom, saopšteno je iz resornog ministarstva.

U Ministarstvu trgovine i turizma Republike Srpske podsjetili su da registracija i vođenje evidencije gostiju putem centralnog informacionog sistema predstavljaju zakonsku obavezu za sve pružaoce usluga smještaja u Srpskoj, bez obzira na vrstu i kategoriju objekta, a pristup sistemu je besplatan.

"Uspostavljanje i puna primjena centralnog informacionog sistema predstavljaće važan korak ka uređenom, konkurentnom i odgovornom turističkom tržištu, a sistem je kreiran u interesu privrede i građana, te daljeg razvoja turizma u Republici Srpskoj", istaknuto je u saopštenju.

U resornom ministarstvu su napomenuli da je u proteklom periodu u više navrata apelovano na blagovremenu registraciju, da su produžavali rokove i omogućili dodatno vrijeme za usklađivanje, te da u tom periodu nije bilo inspekcijskih kontrola ni izricanja sankcija.

Implementacija centralnog informacionog sistema u ugostiteljstvu u Republici Srpskoj započela je 1. januara, s ciljem uspostavljanja jedinstvene, pouzdane i sveobuhvatne evidencije dolazaka i noćenja turista, te daljeg jačanja transparentnosti, zakonitosti i uređenosti poslovanja u ugostiteljstvu.