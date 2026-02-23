Nova drama na Jahorini: Dijete visilo sa žičare, prolaznici pokušavali da ga spasu

Juče se na Jahorina odigrala nova drama kada je dijete visilo sa žičare, a potom palo na snijeg.

Na objavljenom snimku na Instagramu Drinainfo vidi se da dvije osobe drže dijete koje visi sa sjedišta, dok okupljeni pritrčavaju kako bi mu pomogli da se sigurno spusti na tlo.

Ako je suditi po snimku, čini se da je dijete prošlo bez težih povreda.

Podsjećamo, slična situacija se dogodila,prije nekoliko dana dana,kada je dijete ostalo da visi iz korpe žičare, a zatim palo na tlo.

Društvo Dijete palo sa žičare, užas na Jahorini

Iz OC Jahorina apeluju na skijaše da vode računa o bezbjednosti na žičarama.

Društvo OC Jahorina: Spriječen incident, svi da strogo poštuju pravila

"Ovim putem apelujemo na sve skijaše, a posebno roditelje i staratelje, da se strogo pridržavaju propisanih uputstava i pravila ponašanja prilikom korištenja vertikalnog transporta. Odgovorno ponašanje je ključno za bezbjednu i nesmetanu vožnju svih korisnika. Sigurnost putnika ostaje naš apsolutni prioritet, ali ona zavisi i od saradnje i odgovornosti svih koji koriste ski-infrastrukturu", navode iz OC Jahorina.