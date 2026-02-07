Zdravko Mamić ljubio ruku Ceci na koncertu na Jahorini, ona mu poručila da je njegov fan

Izvor:
Telegraf
07.02.2026
11:26
Srpska pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović nastupala je na Jahorini, a u jednom trenutku joj je prišao bivši čelnik Dinama i bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić kako bi je pozdravio.
Mamić je prisustvovao drugom od ukupno tri zakazana koncerta srpske pjevačice na Jahorini, a snimak koji je zabilježio Telegraf pokazuje trenutak kad je prišao do bine da je pozdravi.
Naime, Mamić je udovici Željka Ražnatovića Arkana poljubio ruku, a ona mu je potom poručila: "Inače, samo da znate ja sam Vaš fan. Bravo za društvo".
Srpska pjevačica je snimak njihovog susreta podijelila na svom Instagram profilu uz kratku poruku napisavši samo: "Kralj".
Cecinom koncertu prisustvovala je i Mamićeva kćerka koja je plesala uz muziku.
Ovo nije prvi put da Mamić posjećuje koncerte na Jahorini, a prošle godine je prisustvovao koncertu Lepe Brene te joj se u jednom trenutku pridružio na bini.
Kad je riječ o Svetlani Ražnatović, na Jahorini je već održala dva koncerta (5. i 6. februara), a večeras slijedi i treći.
