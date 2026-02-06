Logo
Žena oca djeteta Milice Todorović ne može da dođe sebi: Ni u jednom momentu nije pitala kako se moja djeca osjećaju

Telegraf

06.02.2026

Жена оца дјетета Милице Тодоровић не може да дође себи: Ни у једном моменту није питала како се моја дјеца осјећају

"Sve me stiže, ne mogu da se smirim. Ta žena ni u jednom momentu nije pitala kako se moja djeca osjećaju.

Ne znam gdje je on sad, očigledno ga nije briga za nas i djecu, ovaj brak je definitivno gotov. Ja ne mogu više ovako. Kad sam bila kod nje njoj je jedini problem bio da li smo mi u otvorenom braku. Moja djeca kući plaču zbog nje", započela je Lj.M. svoje novo oglašavanje danas, 6. februara.

Kako kaže, ona se Milici Todorović, koja je 3. februara dobila sina s njenim mužem, prvo javila na Instagramu.

"Ja ne želim da se bilo kakve netačne tvrdnje iznose. Mi smo bili porodica, bili smo u najljepšem bračnom odnosu, nisam svesna šta me je snašlo. Ja živim u paklu, moju djecu ne mogu da zaštitim. Ja sam njemu cijeli život posvetila, izdana sam, ja to nisam zaslužila, on zna koliko sam uz njega bila", istakla je Lj.M. za Pink.rs.

Милица Тодоровић

Scena

Milica Todorović se oglasila prvi put nakon porođaja: Jednu stvar zamolila

"Ja sam se njoj javila na Instagramu prvo, ona meni ništa nije odgovorila kada sam joj napisala da sam ja žena oca njenog deteta. Ona je sve znala... Ovaj brak je gotov za mene. Oni zaslužuju jedno drugo. Samo želim da izađem iz svega ovoga. Neću ništa da imam sa njim. Život sam mu dala. On je bio moje sve. Ja sam izgubila 19 godina života, jedne ljubavi nema više. Mene niko ne pita šta sam ja izgubila, moja djeca su imala viziju savršene porodice ", ispričala je ova žena.

"Ja sam se trudila da budem prisebna i stabilna. Ona je od svega razmišljala da li mi imamo intimne odnose i samo je za to pokazivala interesovanje. Jako se loše osjećam i moram da se isključim iz ovoga da bih mogla da se okrenem deci", zaključila je Lj.M.

