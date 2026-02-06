Oglasio se otac Milice Todorović

Dan nakon što se saznalo da je partner Milice Todorović sa kojim je 3. februara dobila sina Bogdana oženjen oženjen, te da iz tog braka ima dvoje djece, oglasio se njen otac.

Na navode da je otac njegovog unuka oženjen, ljubazno je odgovorio:

- O tome ne znam, to ona najbolje zna. To je njihova stvar, ja ne želim o tome da pričam - počeo je Milan Todorović.

Kako je rekao - on je tu da podrži kćerku.

- Svako ima svoj život, ja sam tu samo da podržim - ljubazno je rekao Milan za Telegraf.rs.

Podsjetimo, čovjek sa kojim je Milica dobila dijete je u braku i ima dva sina. Njegova žena je u ispovijesti rekla da je prije mjesec dana saznala za Milicu, te da je čak imala susret i razgovor sa pjevačicom.