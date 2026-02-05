Otac djeteta Milice Todorović u suzama: Emocije nije mogao da sakrije

Pjevačica Milica Todorović na svijet je donela sina Bogdana, a otac njenog djeteta sinoć je organizovao proslavu, kada je pozvao pjevačicu na video poziv i zajedno su zaplakali od sreće.

Milica Todorović porodila se 3. februara kada je na svijet donijela sina Bogdana. Povodom rođenja, sinoć je organizovana proslava na kojoj su bile brojne Miličine kolege i prijatelji, ali i otac malog Bogdana.

Kada je na proslavi Miličina koleginica Kaća Živković uzela mikrofon i zapjevala svoju pjesmu "Anđele moj mali", Miličin partner je pozvao pjevačicu na video poziv i oboje su zaplakali. Milica je brisala suze i gledala kako njeni najbliži ljudi uživaju u njihovom najljepšem danu.

Hronika Uhapšen muškarac osumnjičen da je zapalio tri automobila

Slavlje se nastavilo do ranih jutarnjih časova, a svi su bili veseli i nasmijani zbog dolaska malog Bogdana na svijet.

Inače, Ime Bogdan je staroslovenskog porekla, nastalo spajanjem reči "Bog" i "dan" (od dati), što simbolizuje "od Boga dan", odnosno dar od Boga, prenosi Informer.