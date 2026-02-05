Alka Vujica objavila radosne vijesti

Pjevačica Alka Vuica objavila je srećnu vijest, da se ženi njen sin Arian. Nakon nastupa na Megadance partiju u zagrebačkoj Areni predstavila je d‌jevojku svog sina.

"Moja Dora Šitum, koja je inače vizažistkinja na Novoj TV, a uskoro i moja snaha, moram se pohvaliti", rekla je.

Dora je završila slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti, a danas stoji iza jednog studija, specijalizovanog za ljepotu. Na njihovoj stranici stoji kako je Šitum akademska slikarka, šminkerka i edukatorka koja „s lakoćom spaja svoju tehničku preciznost s nježnošću i emocijom“.

U područje njene ekspertize spadaju umjetničko slikanje i oslikavanje tijela, kreiranje unikatnih vizuala i scenografija, kao i enterijera. Šitum takođe vodi radionice i edukacije, te se bavi ilustracijom i vizuelnim identitetom.

Kroz godine karijere sarađivala je s brojnim poznatim osobama, a jedna od posljednjih koju je "uljepšala" bila je popularna pjevačica i reperka Senidah, s kojom je radila na spotu „Ti i ja“.

Burna mladost

Alka Vuica je žena koja je u svojoj mladosti žarila i palila mnoga muška srca. Na ljepotu pjevačice nije ostao imun ni Bajaga, a ni Bregović koji joj je i posvetio pjesmu, a šuškalo se i da je bila sa oženjenim fudbalerom, prenosi Telegraf.

Alka ne krije da je u dobrim odnosima sa svim bivšim ljubavima, a otvoreno je govorila o tome da je bila u zajednici sa oženjenima, ali i da se odlično slaže sa bivšim ženama svog prvog muža sa kojim ima sina.

Istakla je da je sa svim svojim bivšim ljubavima ostala prijatelj, sem sa oženjenim fudbalerom sa kojim je živjela u vanbračnoj zajednici.