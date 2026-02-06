Bijonse izgubila 10 miliona pratilaca zbog slučaja Epstin

Pjevačica Bijonse navodno je izgubila 10 miliona pratilaca na Instagramu nakon što je ime njenog supruga Džej Zija spomenuto u sudskim dokumentima povezanim sa pokojnim finansijerom i osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Značajan pad popularnosti na društvenim mrežama uslijedio je nakon objavljivanja dokumenata početkom januara 2024. godine, koji su otkrili veze brojnih moćnih osoba sa Epstinom.

U spisima objavljenim prije dvije godine Virdžinija Đufre, jedna od Epstinovih žrtava, posvjedočila je da je vid‌jela Džej Zija u Epstinovoj kući u Palm Biču na Floridi.

Pritom je važno naglasiti da Đufre nije repera optužila ni za kakvo krivično d‌jelo, već ga je samo pomenula kao jednu od poznatih osoba koje je srela u Epstinovom krugu.

Bijonse pala popularnost na društvenim mrežama

Iako se navodi ne odnose direktno na Bijonse sama povezanost njenog supruga sa slučajem Epstin izazvala je snažne reakcije u javnosti. Pjevačica se suočila s naglim padom broja pratilaca na Instagramu, a gubitak od gotovo 10 miliona korisnika u kratkom periodu zabilježili su brojni analitičari i korisnici društvenih mreža.

Treba li odgovarati za suprugova poznanstva?

Obožavaoci slavnog para podijeljenog su mišljenja. Dok jedni brane Bijonse tvrdeći da se ona ne može smatrati odgovornom za poznanstva svog supruga, drugi izražavaju razočaranje i pozivaju na izjašnjenje.

Rasprave na internetu uglavnom se vode oko pitanja da li javna ličnost treba da snosi posljedice zbog postupaka ili veza svojih partnera.

Uprkos velikom interesovanju javnosti i medija, Bijonse i Džej Zi do sada se nisu zvanično oglasili o navodima iz sudskih dokumenata niti o gubitku pratilaca. Njihova ćutnja dodatno podstiče nagađanja i rasprave na društvenim mrežama, prenosi Indeks.