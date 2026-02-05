Ovo je muškarac kojem je Milica rodila sina: Krio se više od 9 mjeseci

Misteriozni izabranik Milice Todorović kojem je prije dva dana rodila sina Bogdana, izaziva pažnju javnosti već duži vremenski period - jer se skrivao i to vrlo vješto.

Međutim, on je sinoć organizovao slavlje povodom rođena sina, a prvo je isplivao snimak na kojem plače dok mu Kaća Živković pjeva na uvo.

Zatim je u javnost isplivala i prva slika, na kojoj se, takođe, ne vidi lice Miličinog izabranika.

Ali, sada je isplivao i snimak dok je srećni tata uživao u čašici i pesmi "Šeki, Šeki", kada mu se zvanično i prvi put vidjelo lice, piše Telegraf.

On je igrao sa jednom plavušom, a osmijeh na njegovom licu pokazuje koliko je zaista srećan zbog prvog djeteta sa pjevačicom.