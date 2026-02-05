Logo
Ovo je muškarac kojem je Milica rodila sina: Krio se više od 9 mjeseci

Izvor:

Telegraf

05.02.2026

12:41

Komentari:

0
Момак Милице Тодоровић
Foto: Instagram/emilija_i_sedam_patuljaka

Misteriozni izabranik Milice Todorović kojem je prije dva dana rodila sina Bogdana, izaziva pažnju javnosti već duži vremenski period - jer se skrivao i to vrlo vješto.

Međutim, on je sinoć organizovao slavlje povodom rođena sina, a prvo je isplivao snimak na kojem plače dok mu Kaća Živković pjeva na uvo.

Собне биљке

Savjeti

OPREZ Ove sobne biljke mogu biti fatalne po zdravlje

Zatim je u javnost isplivala i prva slika, na kojoj se, takođe, ne vidi lice Miličinog izabranika.

Ali, sada je isplivao i snimak dok je srećni tata uživao u čašici i pesmi "Šeki, Šeki", kada mu se zvanično i prvi put vidjelo lice, piše Telegraf.

On je igrao sa jednom plavušom, a osmijeh na njegovom licu pokazuje koliko je zaista srećan zbog prvog djeteta sa pjevačicom.

Milica Todorović

Pjevačica

