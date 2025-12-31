Logo
Ceca skočila na Kebu u ''Zvezdama Granda'': ''Moj kandidat je oštećen večeras''

31.12.2025

21:20

Komentari:

0
U emisija "Zvezde Granda" obavezno dolazi do sukoba između članova žirija i to uglavnom zbog različitih mišljenja, a i svako od njih se svim snagama trudi da zaštiti svoje kandidate.

Uprazničnoj emisiji takođe nije moglo da prođe ništa bez rasprave, pa je tako Ceca Ražnatović skočila na Dragana Kojića Kebu.

Ona je navela da smatra da žiri nije bio pravedan prema njenom takmičaru.

''Ja mislim da je moj kandidat oštećen večeras. Ja sam znala i ko će da ga ošteti. Znam ja to'', oštra je Ražnatovićka, na šta se nadovezao Keba:

''Vidovita Ceca'', rekao je on u šali, ali mu ona nije ostala dužna:

''Kebo, ućuti'', brecnula se ona.

“Da li imaš moždani udar?”

Nakon zagonetnog Kebinog smijeha, obratio mu se Aleksandar Milić Mili, prenosi Blic.

''Da li imaš moždani udar, ili šta? Ili je to broj tvog IQ-a'', prokomentarisao je Milić, a u duhu praznika Keba je dao prijedlog:

''E, čekaj Nova godina je, ajde da zapjevamo nešto'', predložio je folker.

Ceca Ražnatović

Zvezde Granda

Dragan Kojić Keba

