Ceca podržala Kaću Živković: Gori Instagram, uključila se i estrada

Agencije

13.11.2025

15:54

Katarina Živković i Kristina Kija Kockar godinama su bile nerazdvojne prijateljice, a onda je došlo do problema u odnosu. Nekadašnje prijateljice se više nisu oglašavale zajedno, niti objavljivale na javnim događajima, a o razlozima svađe isprva su ćutale.

Međutim, sve se promijenilo nedavno nakon što je Kija prva izjavila da je Kaća povrijedila i nju i njenu porodicu. Nakon toga pjevačica je uzvratila rekavši da je razlog kraha njihovog prijateljstva to što se Kija druži sa osobom koja se sumnjiči za ubistvo.

Pobjednica "Zadruge" nije željela da ćuti, te uzvratila i iznijela niz škakljivih informacija otkrivši i identitet partnera Kaće Živković sa kojim je dobila dijete, a kog krije od javnosti.

Небојша Стојковић Стојке Катарина Живковић

Scena

Ovo je muž kojeg je Kaća Živković krila godinama: Kija otkrila njegov identitet, pa je potkačila opasno

Katarina se nakon toga javno oglasila na mrežama, i bivšoj drugarici uputila oštre reči:

"Sa kim sam ja to je moja privatna stvar a ne njena. Eto sad ne mora da se krije iza svojih mnogobrojnih profila da komentariše sa kim sam. Sad može da ih koristi samo za hejtovanje i liječenje svoje zlobe. Da ima iole mozga ne bi ostala sama, bez muža i prijatelja. Ko nema svoj život bavi se tuđim životima, a iz ovoga se vidi da se osjeća veoma loše psihički i da vapi za pažnjom u medijima", napisala je Kaća na Instagramu.

katarina zivkovic instagram

Scena

Upetljani Nebojša Stpojković Stojke i Dijana Hrkalović: Nastavlja se rat Kije i Kaće

Potom je dodala:

"Zato bih joj predložila da zovne mog druga Milana Miloševića (a njenog bivšeg druga) da preko njega opet uđe u rijaliti. Ali ovog puta ne samo kao prevarena, ucveljena i ostavljena žena, već kao sama i ostavljena od svih. Pa se možda narod sažali na nju i glasa da opet pobijedi kako bi mogla bar na tren da izađe iz nebitnosti i da se bar malo osjeti bitnom. Evo, ako uđe obećavam da ću i ja glasati za nju da pobijedi", napisala je ona, a iznošenje "prljavog veša" potom se nastavilo.

U međuvremenu su i određene javne ličnosti odlučile da javno istupe i odaberu "svoju stranu".

Небојша Стојковић Стојке

Scena

Ko je Nebojša Stojković Stojke? Preživio atentat, navodno otac Kaćinog djeteta

Živkovićevu su među prvima podržale Svetlana Ražnatović Ceca i njena ćerka Anastasija, a voditeljka rijalitija "Elita", Ivana Šopić ostavila je oštar komentar ispod Kaćine objave i prijedloga da uđe u rijaliti:

- Zašto joj daješ ideje? Nećemo mangulicu u "Elitu", mi tražimo dobre ribe. A i sad imamo kamere u WC-u - napisala je voditeljka aludirajući na optužbe da je Kija svojevremeno nešto imala više sa Filipom Đukićem, prenosi Mondo.

Katarina Živković

Kristina Kija Kockar

Nebojša Stojković Stojke

Svetlana Ceca Ražnatović

Anastasija Ražnatović

