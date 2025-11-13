Oglasila se Kijina majka zbog rata njene kćerke i Kaće Živković

Katarina Živković riješila je da se javno obrati bivšoj drugarici, Kristini Kiji Kockar, nakon što je Kija otkrila identitet njenog muža i da je puklo prijateljstvo zbog Dijane Hrkalović, o čemu već neko vrijeme bruji javnost.

Nadica je imala šta da kaže, ali poručila da neće "voditi bitku svoje kćerke", prenosi Telegraf.

- Vidjela sam preko Instagrama šta se desilo i da vam kažem jednu stvar - ja nikada nisam bila bitke svog djeteta, pa to neću da uradim ni ovaj put. Nikada to nisam radila. One su se družile, znaju najbolje šta je tu istina, a ako mene pitate, držaću se po strani. Ne ide da se ja tu miješam - rekla je kratko Nadica, koja čak ni nije bila upućena u neke stvari, za koje je kasnije saznala.

Katarina: "Kiji treba psihijatar"

Podsjetimo, nakon što je Kristina otkrila identitet osobe sa kojom je Kaća, te je govorila javno da ju je razočarala, Katarina nije mogla, a da ne ostane dužna.

- Ne znam gdje gori, suza nema razloga da bude bar sa moje strane. Ljuta sam, ali na sebe, ne mogu da vjerujem da je moja procjena toliko loša i da sam pustila u svoj život osobu koja vapi da joj se pomogne. Mislim na psihijatra, stručnu pomoć, toj djevojci treba pomoći, njoj stvarno nije dobro. Kija je sama našim prepiskama potvrdila ono što sam ja rekla, ne vidim gdje sam ja slagala. Nije dobrodošla jer je bliska sa osobom, sa Dijanom Hrkalović. Neću da ulazim u detalje. Nije dobrodošla onog momenta kada je to primjećeno na njenom Instagramu, tad smo odličili da nas dvije možemo da se viđamo i družimo, ali ne u mom porodičnom domu. Kada sam joj pisala o situaciji, toliko je bila bezobrazna i arogantna da mi nije dozvolila da završim do kraja, da me sasluša prijateljski, sasjekla me je u korijenu. Ona je potvrdila šta sam ja rekla - rekla je Katarina za Blic.