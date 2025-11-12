Demi Mur proslavila 63. rođendan, slavna glumica pokazala izvajanu figuru

Svoj 63. rođendan Demi Mur je proslavila u velikom stilu – na premijeri. Slavna glumica promovisala je drugu sezonu serije "Landman" u Njujorku. Kada se pojavila na crvenom tepihu ispred bioskopa na Menhetnu, zaustavila je ne samo saobraćaj, već i rad srca svih koji su prisustvovali glamuroznom događaju. U tome joj je pomogla graciozna čipkana kreacija, koja je učinila da izgleda bar tri decenije mlađe.

Ili Demi Mur stari unazad, ili je pronašla neki eliksir mladosti. Trećeg objašnjenja – nema. Dobitnica "Zlatnog globusa", umalo i "Oskara", sinoć se u američkoj metropoli pokazala u svoj svojoj ljepoti i raskoši, a imala je dva velika razloga da blista iz svake pore – premijeru druge sezone popularne serije i rođendan pod rednim brojem 63.

Za gala događaj u dvorani "Alice Tully Hall" u kompleksu "Linkoln centra" odabrala je impresivnu Gucci kreaciju, pravljenu po specijalnoj narudžbini, odnosno njenim (savršenim) mjerama. Haljinu sa dubokim izrezom po sredini dekoltea uparila je sa stileto cipelama, po savjetu svog stiliste Breda Goreskog, a stajling su pratili elegantna frizura i, naravno, osmijeh.

Poslije premijere, zvijezdu večeri sačekalo je iznenađenje u obližnjem restoranu "Midtown Steakhouse". Prvi šok uslijedio je kada se Erik Raderford, autor podkasta "Not Just Pretty Pictures", pred njom pojavio sa poslužavnikom na kojem je bilo poredano 13 crvenih kolačića, ukrašenih svijećama, a onda su joj prijatelji i saradnici otpjevali rođendansku pjesmu.

Ipak, ništa je nije više raznežilo od čestitki koje su joj uputila djeca. Kada ju je, putem FaceTime-a, pozvala najstarija ćerka Rumer, i kada se na ekranu pojavilo lice njene unuke, dvogodišnje Luete, suze su krenule same.

Srednja ćerka koju Demi Mur ima sa legendarnim Brusom Vilisom, Skaut, na Instagramu je napisala: "Ne bih te mijenjala ni za šta na Zemlji!", a ni najmlađa nije zaboravila važan dan, istakavši u objavi da je njihova majka "najbožanstvenija učiteljica na svijetu".

