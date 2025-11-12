Logo
Large banner

Demi Mur proslavila 63. rođendan, slavna glumica pokazala izvajanu figuru

Izvor:

Kurir

12.11.2025

16:37

Komentari:

0
Деми Мур прославила 63. рођендан, славна глумица показала извајану фигуру
Foto: Tanjug

Glumica Demi Mur zablistala je na premijeri serije "Landman" u Njujorku, proslavivši 63. rođendan u čipkanoj haljini koja oduzima dah.

Svoj 63. rođendan Demi Mur je proslavila u velikom stilu – na premijeri. Slavna glumica promovisala je drugu sezonu serije "Landman" u Njujorku. Kada se pojavila na crvenom tepihu ispred bioskopa na Menhetnu, zaustavila je ne samo saobraćaj, već i rad srca svih koji su prisustvovali glamuroznom događaju. U tome joj je pomogla graciozna čipkana kreacija, koja je učinila da izgleda bar tri decenije mlađe.

Ili Demi Mur stari unazad, ili je pronašla neki eliksir mladosti. Trećeg objašnjenja – nema. Dobitnica "Zlatnog globusa", umalo i "Oskara", sinoć se u američkoj metropoli pokazala u svoj svojoj ljepoti i raskoši, a imala je dva velika razloga da blista iz svake pore – premijeru druge sezone popularne serije i rođendan pod rednim brojem 63.

Za gala događaj u dvorani "Alice Tully Hall" u kompleksu "Linkoln centra" odabrala je impresivnu Gucci kreaciju, pravljenu po specijalnoj narudžbini, odnosno njenim (savršenim) mjerama. Haljinu sa dubokim izrezom po sredini dekoltea uparila je sa stileto cipelama, po savjetu svog stiliste Breda Goreskog, a stajling su pratili elegantna frizura i, naravno, osmijeh.

Макрон-Генерална скупштина УН

Svijet

Makron želi zabranu društvenih mreža za maloljetnike na nivou EU

Poslije premijere, zvijezdu večeri sačekalo je iznenađenje u obližnjem restoranu "Midtown Steakhouse". Prvi šok uslijedio je kada se Erik Raderford, autor podkasta "Not Just Pretty Pictures", pred njom pojavio sa poslužavnikom na kojem je bilo poredano 13 crvenih kolačića, ukrašenih svijećama, a onda su joj prijatelji i saradnici otpjevali rođendansku pjesmu.

Ipak, ništa je nije više raznežilo od čestitki koje su joj uputila djeca. Kada ju je, putem FaceTime-a, pozvala najstarija ćerka Rumer, i kada se na ekranu pojavilo lice njene unuke, dvogodišnje Luete, suze su krenule same.

Srednja ćerka koju Demi Mur ima sa legendarnim Brusom Vilisom, Skaut, na Instagramu je napisala: "Ne bih te mijenjala ni za šta na Zemlji!", a ni najmlađa nije zaboravila važan dan, istakavši u objavi da je njihova majka "najbožanstvenija učiteljica na svijetu".

(kurir)

Podijeli:

Tagovi:

Demi Mur

haljina

moda

rođendan

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Марин Ле Пен донијела одлуку

Svijet

Marin Le Pen donijela odluku

4 h

0
Ко је Небојша Стојковић Стојке? Преживио атентат, наводно отац Каћиног дјетета

Scena

Ko je Nebojša Stojković Stojke? Preživio atentat, navodno otac Kaćinog djeteta

4 h

0
Брза Храна

Zdravlje

Ove namirnice mogu povećati rizik od karcinoma, poslušajte savjet onkologa

4 h

0
Полиција аутомобил

Hronika

Muškarac iz Gračanice prijetio Jevrejima u Sarajevu

4 h

0

Više iz rubrike

Ко је Небојша Стојковић Стојке? Преживио атентат, наводно отац Каћиног дјетета

Scena

Ko je Nebojša Stojković Stojke? Preživio atentat, navodno otac Kaćinog djeteta

4 h

0
Ово је муж којег је Каћа Живковић крила годинама: Кија открила његов идентитет, па је поткачила опасно

Scena

Ovo je muž kojeg je Kaća Živković krila godinama: Kija otkrila njegov identitet, pa je potkačila opasno

4 h

0
Познато ко је замијенио Бору Чорбу у бенду: ''Свјестан сам одговорности''

Scena

Poznato ko je zamijenio Boru Čorbu u bendu: ''Svjestan sam odgovornosti''

6 h

0
Марија Шерифовић

Scena

Emotivni govor Marije Šerifović na očevoj sahrani rasplakao prisutne: ''Živiš uz mene..''

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

34

Centralne vijesti, 12.11.2025.

20

30

Predsjednik Barselone progovorio o povratku Mesija

20

19

Lebron Džejms u razvojnoj ligi!

20

16

Ajvar koji je Tito volio, njegov kuvar ga je pripremao po posebnom receptu

20

15

Cvijanović: Budućnost Srpske mora da ostane u sigurnim rukama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner