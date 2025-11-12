Marin Le Pen donijela odluku

Ona je izjavila da se neće kandidovati za predsjednicu Francuske 2027. godine ako apelacioni sud ne poništi njenu trenutnu zabranu izbora, piše briselski "Politiko".

Le Penova, koja je već tri puta učestvovala u predsjedničkim izborima, vratiće se na sud 13. januara nakon što se žalila na presudu krivice po optužbama za pronevjeru sredstava Evropskog parlamenta, što je ona više puta negirala.

Nakon što ju je proglasio krivom, sud je Le Penovoj izrekao trenutnu petogodišnju zabranu kandidovanja za funkciju, koju apelacioni sud može da poništi.

Ako liderka francuske desnice ponovo bude proglašena krivom i bude joj izrečena kazna koja joj i dalje zabranjuje da se kandiduje na predsjedničkim izborima, rekla je da će "prihvatiti svoju sudbinu i predati uzde svom 30-godišnjem štićeniku Džordanu Bardeli".

"Pošto će Apelacioni sud vjerovatno da donese presudu u septembru, neću dozvoliti da se ovo odugovlači. Ako mi bude zabranjeno da se kandidujem, ali najviši sud presudi u moju korist tri ili četiri mjeseca kasnije, biće prekasno za vođenje prave predsjedničke kampanje", rekla je Le Penova za RTL.

Anketa koju je objavio francuski istraživački centar Elabe ranije ovog mjeseca pokazala je da i Le Penova i Bardela imaju dvocifrenu prednost u odnosu na svoje najbliže rivale u namjerama glasanja u prvom krugu, prenosi B92.