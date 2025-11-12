Logo
Large banner

Marin Le Pen donijela odluku

12.11.2025

16:25

Komentari:

0
Марин Ле Пен донијела одлуку

Marin le Pen, liderka francuske stranke Nacionalno okupljanje, donijela je odluku.

Ona je izjavila da se neće kandidovati za predsjednicu Francuske 2027. godine ako apelacioni sud ne poništi njenu trenutnu zabranu izbora, piše briselski "Politiko".

Le Penova, koja je već tri puta učestvovala u predsjedničkim izborima, vratiće se na sud 13. januara nakon što se žalila na presudu krivice po optužbama za pronevjeru sredstava Evropskog parlamenta, što je ona više puta negirala.

Марин Ле Пен

Svijet

Usvojena rezolucija Marin le Pen! Izglasan važan prijedlog desnice

Nakon što ju je proglasio krivom, sud je Le Penovoj izrekao trenutnu petogodišnju zabranu kandidovanja za funkciju, koju apelacioni sud može da poništi.

Ako liderka francuske desnice ponovo bude proglašena krivom i bude joj izrečena kazna koja joj i dalje zabranjuje da se kandiduje na predsjedničkim izborima, rekla je da će "prihvatiti svoju sudbinu i predati uzde svom 30-godišnjem štićeniku Džordanu Bardeli".

Марин Ле Пен

Svijet

"Demokratija" na evropski način: Potvrđena zabrana kandidature Marin Le Pen

"Pošto će Apelacioni sud vjerovatno da donese presudu u septembru, neću dozvoliti da se ovo odugovlači. Ako mi bude zabranjeno da se kandidujem, ali najviši sud presudi u moju korist tri ili četiri mjeseca kasnije, biće prekasno za vođenje prave predsjedničke kampanje", rekla je Le Penova za RTL.

Anketa koju je objavio francuski istraživački centar Elabe ranije ovog mjeseca pokazala je da i Le Penova i Bardela imaju dvocifrenu prednost u odnosu na svoje najbliže rivale u namjerama glasanja u prvom krugu, prenosi B92.

Podijeli:

Tagovi:

Marin Le Pen

Francuska

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Лидер Националног окупљања се обратио "политичкој сирочади"

Svijet

Lider Nacionalnog okupljanja se obratio "političkoj siročadi"

1 mj

0
Ле Пен: Пред Макроном два пута

Svijet

Le Pen: Pred Makronom dva puta

1 mj

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Boje se, Marin bi pobijedila

2 mj

0
Одбијен захтјев Ле Пенове за укидање забране кандидовања на изборима

Svijet

Odbijen zahtjev Le Penove za ukidanje zabrane kandidovanja na izborima

4 mj

0

Više iz rubrike

Дјечак (5) погинуо на дјечјем рођендану након што је на њега пао зид

Svijet

Dječak (5) poginuo na dječjem rođendanu nakon što je na njega pao zid

4 h

0
Јак земљотрес погодио Кипар

Svijet

Jak zemljotres pogodio Kipar

5 h

0
Војска војници парада

Svijet

Stampedo prilikom regrutacije za vojsku

5 h

0
Сурфера напао морски пас, све снимиле камере: "Мислио сам да је ово крај"

Svijet

Surfera napao morski pas, sve snimile kamere: "Mislio sam da je ovo kraj"

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

39

Novi zakon donosi velike promjene za penzionere

20

34

Centralne vijesti, 12.11.2025.

20

30

Predsjednik Barselone progovorio o povratku Mesija

20

19

Lebron Džejms u razvojnoj ligi!

20

16

Ajvar koji je Tito volio, njegov kuvar ga je pripremao po posebnom receptu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner