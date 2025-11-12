Dječak (5) poginuo na dječjem rođendanu nakon što je na njega pao zid

Petogodišnji dječak poginuo je u utorak, 11. novembra, nakon što se zid srušio tokom dječje rođendanske zabave na terenu za mini golf u Londonu.

Incident se dogodio u nedjelju, 9. novembra, oko 17.40 časova. Hitna pomoć je odmah stigla na lice mjesta, a dječak je prebačen helikopterom u bolnicu u teškom stanju. Na licu mjesta povrijeđena je i šestogodišnja djevojčica, koja je kasnije otpuštena kući.

Svjedoci navode da se nesreća dogodila dok su djeca učestvovala na rođendanskoj zabavi. Pretpostavlja se da je dječak zadobio povredu glave usled urušavanja zida, ali još uvijek nije poznato koji dio objekta je popustio.

"Duboko smo tužni zbog tragičnog gubitka djeteta i izražavamo iskreno saučešće njegovoj porodici. U potpunosti sarađujemo sa vlastima i pružamo svu moguću podršku pogođenima ovom tragedijom", saopštio je portparol mini golf terena.

Policija istražuje slučaj i sarađuje sa lokalnim inspektorom za zdravlje i bezbjednost. Objekat je zatvoren, a policija je prisutna na licu mjesta.

"Na licu mjesta pružili smo pomoć dvema povređenim osobama, od kojih je jedno bilo teško povrijeđeno. Oba djeteta su prevezena u bolnicu, a dječak je, nažalost, preminuo", saopšteno je iz Hitne pomoći.

Mini golf tereni biće zatvoreni narednih dana, a policija detaljno ispituje kako je i zbog čega došlo do tragedije.

