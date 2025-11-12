Logo
Avdi Avdiću zabranjen ulazak u Hrvatsku

12.11.2025

15:40

Foto: Printscreen/Youtube

Avdi Avdiću, uredniku portala "Istraga", zabranjen je ulazak u Hrvatsku.

Ova informacija objavljena je portalu koji Avdić uređuje, a kako je navedeno ulazak mu je zabranila Granična policija Hrvatske na Graničnom prelazu Gradiška.

Kako navodi "Istraga", obrazloženje za zabranu je da se njegovo ime nalazi u nacionalnoj evidenciji osoba kojima je zabranjen ulazak u zemlju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske izdalo mu je Rješenje o odbijanju ulaska.

Avdo Avdić

Hrvatska

zabranjen uvoz

