Avdi Avdiću zabranjen ulazak u Hrvatsku

12.11.2025
15:40
Komentari:0
Avdi Avdiću, uredniku portala "Istraga", zabranjen je ulazak u Hrvatsku.
Ova informacija objavljena je portalu koji Avdić uređuje, a kako je navedeno ulazak mu je zabranila Granična policija Hrvatske na Graničnom prelazu Gradiška.
Kako navodi "Istraga", obrazloženje za zabranu je da se njegovo ime nalazi u nacionalnoj evidenciji osoba kojima je zabranjen ulazak u zemlju.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske izdalo mu je Rješenje o odbijanju ulaska.
