Nestvarna zapljena UIO: Oduzeta roba vrijedna skoro pola miliona KM

Uprava za indirektno oporezivanje BiH zaplijenila je, u velikoj akciji, raznu robu vrijednu skoro pola miliona konvertibilnih maraka (KM).

Službenici UIO su u akciji "Štek" pretresli objekat na području Tuzle i tom prilikom pronašli prokrijumčarene telefone i drugu opremu.

"Najnoviji modeli mobilnih telefona bili su originalno upakovani u kartonske kutije na kojima su bile fotografije makete telefona i zaštitnih stakala, a koja nije asocirala da se u njima nalaze skupocjeni mobilni telefoni. Pravno i odgovorno lice nije posjedovalo nikakvu dokumentaciju o porijeklu, odnosno dokaz da je ista prošla redovnu carinsku proceduru pri ulasku u carinsko područje BiH", navode u UIO.

U objektu je takođe pronađena i roba koja je zabranjena za uvoz bez odgovarajućeg odobrenja nadležne Agencije (optički nišani, roba za medicinske namjene), spremna za daljnju distribuciju, za koju vlasnik takođe nije posjedovao nikakvu dokumentaciju o porijeklu.

"Tokom realizacije operativne akcije pronađeno je 546 mobilnih telefona (Galaksi S 25 Ultra, ajfon 16 ProMAKS, S 24 ULTRA i dr.), 70 satova (Epl) kao i druga zabranjena roba.

"Ukupna vrijednost privremeno oduzete robe je 450.000 KM. Protiv učinioca nezakonitosti preduzete su zakonom propisane mjere i radnje", navode iz Uprave.