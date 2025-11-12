Logo
Large banner

Nestvarna zapljena UIO: Oduzeta roba vrijedna skoro pola miliona KM

Autor:

Stevan Lulić

12.11.2025

13:31

Komentari:

0
Заплијењени телефони
Foto: UIO BiH

Uprava za indirektno oporezivanje BiH zaplijenila je, u velikoj akciji, raznu robu vrijednu skoro pola miliona konvertibilnih maraka (KM).

Službenici UIO su u akciji "Štek" pretresli objekat na području Tuzle i tom prilikom pronašli prokrijumčarene telefone i drugu opremu.

budva

Region

Na jednoj adresi u Budvi registrovano čak 2.606 stranih kompanija

"Najnoviji modeli mobilnih telefona bili su originalno upakovani u kartonske kutije na kojima su bile fotografije makete telefona i zaštitnih stakala, a koja nije asocirala da se u njima nalaze skupocjeni mobilni telefoni. Pravno i odgovorno lice nije posjedovalo nikakvu dokumentaciju o porijeklu, odnosno dokaz da je ista prošla redovnu carinsku proceduru pri ulasku u carinsko područje BiH", navode u UIO.

U objektu je takođe pronađena i roba koja je zabranjena za uvoz bez odgovarajućeg odobrenja nadležne Agencije (optički nišani, roba za medicinske namjene), spremna za daljnju distribuciju, za koju vlasnik takođe nije posjedovao nikakvu dokumentaciju o porijeklu.

Банкомат / Илустративна фотографија

Svijet

Dinamitom opljačkali sef za snabdjevanje bankomata

"Tokom realizacije operativne akcije pronađeno je 546 mobilnih telefona (Galaksi S 25 Ultra, ajfon 16 ProMAKS, S 24 ULTRA i dr.), 70 satova (Epl) kao i druga zabranjena roba.

"Ukupna vrijednost privremeno oduzete robe je 450.000 KM. Protiv učinioca nezakonitosti preduzete su zakonom propisane mjere i radnje", navode iz Uprave.

Podijeli:

Tag:

UIO BiH

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Сутра сунчано и топло

Društvo

Sutra sunčano i toplo

3 h

0
Гранични прелаз Градишка

Društvo

Gužva na izlazu iz BiH

4 h

0
Рајанер увео велике промјене за путнике

Društvo

Rajaner uveo velike promjene za putnike

5 h

0
Црна статистика: Повећан број суицида у Српској

Društvo

Crna statistika: Povećan broj suicida u Srpskoj

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

31

Makron želi zabranu društvenih mreža za maloljetnike na nivou EU

16

25

Marin Le Pen donijela odluku

16

20

Ko je Nebojša Stojković Stojke? Preživio atentat, navodno otac Kaćinog djeteta

16

19

Ove namirnice mogu povećati rizik od karcinoma, poslušajte savjet onkologa

16

06

Muškarac iz Gračanice prijetio Jevrejima u Sarajevu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner