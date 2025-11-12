Logo
Large banner

Sutra sunčano i toplo

Izvor:

ATV

12.11.2025

13:27

Komentari:

0
Сутра сунчано и топло
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i FBiH sutra se očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme.

Svježije će biti u mjestima oko rijeka i u kotlinama gdje se, nakon hladnijeg i pretežno vedrog jutra, duže zadrži jutarnja magla.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od nula do šest, na jugu do osam, dok će se maksimalna kretati od 13 do 19, u višim predjelima od 11 stepeni Celzijusovih.

budva

Region

Na jednoj adresi u Budvi registrovano čak 2.606 stranih kompanija

Duvaće slab vjetar poslije podne i uveče na jugozapadu i umjeren, promjenljiv ili južnih smjerova, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Podijeli:

Tag:

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

На једној адреси у Будви регистровано чак 2.606 страних компанија

Region

Na jednoj adresi u Budvi registrovano čak 2.606 stranih kompanija

3 h

0
Динамитом опљачкали сеф за снабдјевање банкомата

Svijet

Dinamitom opljačkali sef za snabdjevanje bankomata

3 h

0
Упућен захтјев: Преговарач пред Уставним судом БиХ

Republika Srpska

Upućen zahtjev: Pregovarač pred Ustavnim sudom BiH

3 h

0
Оскрнављен споменик бијељинског инспектора

Hronika

Uhapšene dvije osobe zbog skrnavljenja spomenika inspektoru Nenadu Markoviću

3 h

0

Više iz rubrike

Гранични прелаз Градишка

Društvo

Gužva na izlazu iz BiH

4 h

0
Рајанер увео велике промјене за путнике

Društvo

Rajaner uveo velike promjene za putnike

5 h

0
Црна статистика: Повећан број суицида у Српској

Društvo

Crna statistika: Povećan broj suicida u Srpskoj

5 h

0
Стиже ли нова промјена: Објављена прогноза до недјеље

Društvo

Stiže li nova promjena: Objavljena prognoza do nedjelje

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

31

Makron želi zabranu društvenih mreža za maloljetnike na nivou EU

16

25

Marin Le Pen donijela odluku

16

20

Ko je Nebojša Stojković Stojke? Preživio atentat, navodno otac Kaćinog djeteta

16

19

Ove namirnice mogu povećati rizik od karcinoma, poslušajte savjet onkologa

16

06

Muškarac iz Gračanice prijetio Jevrejima u Sarajevu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner