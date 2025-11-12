Sutra sunčano i toplo

U Republici Srpskoj i FBiH sutra se očekuje pretežno sunčano i toplo vrijeme.

Svježije će biti u mjestima oko rijeka i u kotlinama gdje se, nakon hladnijeg i pretežno vedrog jutra, duže zadrži jutarnja magla.

Minimalna temperatura vazduha iznosiće od nula do šest, na jugu do osam, dok će se maksimalna kretati od 13 do 19, u višim predjelima od 11 stepeni Celzijusovih.

Duvaće slab vjetar poslije podne i uveče na jugozapadu i umjeren, promjenljiv ili južnih smjerova, prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda.