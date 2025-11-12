Stiže li nova promjena: Objavljena prognoza do nedjelje

Prije podne na sjeveru Bosne i po kotlinama u centralnim i istočnim područjima će biti niske oblačnosti ili magle. Vjetar je slab promjenjivog smjera.

Najviša dnevna temperatura uglavnom između 9 i 15, na jugu zemlje do 18 stepeni.

Tenis Novak Đoković poslao moćnu poruku: Nije me briga

U četvrtak sunčano u većem dijelu zemlje. Dio prijepodneva po kotlinama u centralnim i istočnim područjima i na sjeveru zemlje biće niske oblačnosti ili magle. Vjetar je slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između -1 i 5, na jugu zemlje do 8. Najviša dnevna temperatura zraka između 11 i 18 stepeni.

U petak pretežno sunčano u većem dijelu zemlje. Dio prijepodneva po kotlinama u centralnim i istočnim područjima i na krajnjem sjeveru zemlje biće magle i niske oblačnosti. Vjetar je slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 0 i 5, na jugu do 8. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 12 i 18 stepeni.

Hronika Zapaljen skupocjeni automobil, planula još 4 vozila

U subotu dio prijepodneva po kotlinama u centralnim i istočnim područjima i na krajnjem sjeveru biće niske oblačnosti ili magle. U drugoj polovini dana povećanje oblačnosti sa zapada. Vjetar je slab južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 1 i 6, na jugu zemlje do 8. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 11 i 17 stepeni.

U nedjelju pretežno oblačno na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne mala do umjerena oblačnost. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 2 i 8. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 12 i 18 stepeni.