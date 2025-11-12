Logo
Large banner

Ove znakove u narednim danima očekuje talas uspjeha i novca: Da li ste među njima?

12.11.2025

08:31

Komentari:

0
Ове знакове у наредним данима очекује талас успјеха и новца: Да ли сте међу њима?
Foto: Unsplash

Na nebu se dešava rijetak nebeski ples – konjunkcija Saturna i Jupitera, koja donosi energiju snažnih promjena, iznenadnih prilika i unutrašnjeg preporoda.

U narednih 17 dana sreće, tri horoskopska znaka osjetiće pravi talas blagostanja i napretka.

Детонација ракете Фламинго

Svijet

Izdigla se pečurka: Ukrajinci lansirali Flaminga

Moćna energija kosmosa: Spoj discipline i šanse

Ova rijetka konjunkcija, koja traje do 28. novembra, donosi jedinstvenu kombinaciju ograničenja i ekspanzije. Saturn traži red i trud, dok Jupiter nagrađuje viziju i hrabrost. Za pojedine znakove to znači konkretan finansijski dobitak, nove poslovne šanse i osjećaj unutrašnje sigurnosti.

Bik – finansijska stabilnost na horizontu

Bikovi konačno dobijaju priliku da stabilizuju finansije. Ako ste ulagali trud u posao ili projekte, sada stiže zaslužena nagrada.

Ковчег сахрана

Svijet

Drvena konstrukcija pala na pogrebnu povorku, povrijeđene 84 osobe

Savjet: Vizualizujte trenutak kada dobijate potvrdu o uplati ili novi ugovor – to je energija koju vam ovaj kosmički spoj šalje.

Lav – vrijeme je za kreativni procvat

Lavovi ulaze u period u kojem njihova kreativnost donosi opipljive rezultate. Posebno oni koji se bave umjetnošću, marketingom ili vođenjem timova.

Savjet: Prihvatite svaku priliku za saradnju – sada vas mogu prepoznati ljudi od uticaja i nagraditi vaš trud.

Vodolija – oslobođenje i novi početak

Vodolije će osjetiti snažan unutrašnji rast. Saturn donosi strukturu, a Jupiter šansu – zajedno vam otvaraju vrata ka novim poslovnim kontaktima i neočekivanim dobicima.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Bilo koje od moje djece može da bude predsjednik u budućnosti

Savjet: Prigrlite promjene, odbacite strahove i dozvolite sebi novi početak.

Kako da iskoristite energiju konjunkcije?

● Budite spremni na brze odluke – prilike dolaze iznenada.

● Zapišite ciljeve – Saturn voli disciplinu i jasne planove.

● Vizualizujte uspjeh – Jupiter širi ono što zamišljate.

Zašto je ovaj trenutak poseban?

Ovaj nebeski događaj dešava se nakon više decenija i traje svega 17 dana. To je kosmički „prozor mogućnosti“ kada se energija širenja i discipline sudaraju, stvarajući prostor za velike životne preokrete.

Апел за помоћ свештенику

Društvo

Pomozimo svešteniku Bogdanu Stjepanoviću iz Bijeljine, pozovimo 1457

Zaključak

Konjunkcija Saturna i Jupitera nije samo astrološki fenomen – to je poziv da budete budni, hrabri i odlučni.

Ako ste Bik, Lav ili Vodolija, narednih 17 dana sreće mogu biti vaš lični skok ka blagostanju i uspjehu.

Podijeli:

Tag:

Horoskop

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ђина Џиновић се огласила након што је Харис открио да нису у нормалним односим

Scena

Đina Džinović se oglasila nakon što je Haris otkrio da nisu u normalnim odnosim

3 h

0
Дјевојчица (15) се бацила под воз због раскида са момком

Svijet

Djevojčica (15) se bacila pod voz zbog raskida sa momkom

3 h

0
Српска богатија за 27 беба

Društvo

Srpska bogatija za 27 beba

3 h

0
Дјечак (4) отрован канабисом

Svijet

Dječak (4) otrovan kanabisom

3 h

0

Više iz rubrike

Млада усред венчања прекинула свештеника: Од питања које му је поставила завладао мук у цркви

Zanimljivosti

Mlada usred venčanja prekinula sveštenika: Od pitanja koje mu je postavila zavladao muk u crkvi

14 h

0
Да ли сте икада видјели албино јелена? Изгледа нестварно!

Zanimljivosti

Da li ste ikada vidjeli albino jelena? Izgleda nestvarno!

17 h

0
Ови знакови хороскопа увијек побјеђују у расправама

Zanimljivosti

Ovi znakovi horoskopa uvijek pobjeđuju u raspravama

17 h

0
Ово су најљепша кратка имена за дјечаке која носе моћна значења

Zanimljivosti

Ovo su najljepša kratka imena za dječake koja nose moćna značenja

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

38

Gužva na izlazu iz BiH

11

35

Vole bolnu istinu: Horoskopski znakovi koji ne znaju lagati

11

34

Dvije svinje ubijene, jedna osoba uhapšena

11

31

Dječak (3) preminuo kada je sa ujakom pao preko terase

11

30

Ovaj znak ima najviše šanse da postane milioner u narednoj godini

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner