Srpska bogatija za 27 beba

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, 15 djevojčica i 12 dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U Doboju je rođeno sedam beba, u Bijeljini pet, u Banjaluci četiri, Prijedoru i Foči po tri, a u Trebinju, Gradišci, Zvorniku, Nevesinju i Istočnom Sarajevu po jedna.

Dvije djevojčice i pet dječaka rođeno je u porodilištu u Doboju, u Bijeljini dvije djevojčice i tri dječaka, u Banjaluci tri djevojčice i jedan dječak.

U Foči su rođene tri djevojčice, u Prijedoru jedna djevojčica i dva dječaka, u Nevesinju, Trebinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu po jedna djevojčica, a u Zvorniku jedan dječak.