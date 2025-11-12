Logo
Large banner

Srpska bogatija za 27 beba

Izvor:

ATV

12.11.2025

08:01

Komentari:

0
Српска богатија за 27 беба
Foto: Unsplash

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 27 beba, 15 djevojčica i 12 dječaka, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U Doboju je rođeno sedam beba, u Bijeljini pet, u Banjaluci četiri, Prijedoru i Foči po tri, a u Trebinju, Gradišci, Zvorniku, Nevesinju i Istočnom Sarajevu po jedna.

Dvije djevojčice i pet dječaka rođeno je u porodilištu u Doboju, u Bijeljini dvije djevojčice i tri dječaka, u Banjaluci tri djevojčice i jedan dječak.

Болница

Svijet

Dječak (4) otrovan kanabisom

U Foči su rođene tri djevojčice, u Prijedoru jedna djevojčica i dva dječaka, u Nevesinju, Trebinju, Gradišci i Istočnom Sarajevu po jedna djevojčica, a u Zvorniku jedan dječak.

Podijeli:

Tag:

bebe

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дјечак (4) отрован канабисом

Svijet

Dječak (4) otrovan kanabisom

3 h

0
Какво нас вријеме очекује данас?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

3 h

0
Фејсбук гаси "Like" и "Share" опције на овим мјестима

Nauka i tehnologija

Fejsbuk gasi "Like" i "Share" opcije na ovim mjestima

3 h

0
Пад авиона у Турској

Svijet

U padu aviona poginulo 20 osoba

3 h

0

Više iz rubrike

Какво нас вријеме очекује данас?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

3 h

0
Магла и ниска облачност смањују видљивост

Društvo

Magla i niska oblačnost smanjuju vidljivost

4 h

0
Данас славимо Светог Зиновија и његову сестру Зиновију

Društvo

Danas slavimo Svetog Zinovija i njegovu sestru Zinoviju

4 h

0
АМС: Возачи опрез, магла у котлинама и дуж ријека

Društvo

AMS: Vozači oprez, magla u kotlinama i duž rijeka

13 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

46

Udario pješaka na pješačkom!

11

44

Ispred crkve nožem izbo ženu dok je držala dijete: Kamere sve zabilježile

11

38

Gužva na izlazu iz BiH

11

35

Vole bolnu istinu: Horoskopski znakovi koji ne znaju lagati

11

34

Dvije svinje ubijene, jedna osoba uhapšena

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner