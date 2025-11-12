Dječak (4) otrovan kanabisom

Četvorogodišnji dječak iz italijanskog grada Areco doveden je u hitnu pomoć zbog sumnje na trovanje kanabisom, nakon što je pojeo keks pripremljen s ovom supstancom.

Dječaku je iznenada pozlilo nakon čega je izgubio svijest. Ljekari su u bolnici San Donato utvrdili povišen nivo kanabinoida u krvi i urinu djeteta, prenosi Rai Uno.

Nakon što je majka dječaka objasnila da je njen sin jeo keks u kući babe i djeda, započeta je policijska istraga.

Policajci su utvrdili da je slatkiše pripremio dječakov ujak, tridesetogodišnji muškarac bez krivičnog dosijea, ali je ranije prijavljivan zbog zloupotrebe droga.

Pretresom njegove kuće otkriven je staklenik za uzgoj kanabisa, u kojem su se nalazile lampe, ventilatori i đubrivo, kao i oko 600 grama sušene marihuane.

Pored toga, u zamrzivaču su pronađeni i keksi sa kanabisom, koji su bili identični onima koje je dijete pojelo.

Muškarac je priveden po nalogu dežurnog javnog tužioca zbog posjedovanja, uzgoja i proizvodnje narkotika.